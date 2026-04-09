El PSOE defiende que el partido está limpio y la oposición le acusa de tapar la corrupción

En la sede socialista se sigue muy de cerca lo que pasa a pocos kilómetros de allí. En el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo se sienta el que fuera era una pieza clave del partido y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Pero en Ferraz se intenta marcar toda la distancia posible, se intenta desvincular al PSOE de los hechos que se juzgan. "El partido está limpio. No a la corrupción", asegura la portavoz, Montse Mínguez.

Miran de reojo lo que los testigos que desfilan estos días por el Alto Tribunal cuentan sobre el dinero en efectivo que entraba y salía de esas oficinas. "Las cuentas están auditadas, cuadran perfectamente las entradas y salidas del dinero del partido socialista", sentencia la misma voz. Y haciendo hincapié en que ninguno de los imputados es ahora militante del partido, ponen la mirada en otros "El PP no puede decir lo mismo", resumen. A ese argumento se suman también algunos de los ministros que hoy se han parado ante los micrófonos, "Fernández Díaz sigue siendo militante del PP", sentencia Ángel Víctor Torres, en referencia al juicio de la Kitchen, que también se celebra estos días en la Audiencia Nacional.

El PSOE defiende que el partido está limpio y las cuentas auditadas

Más allá de esto, en el Gobierno repiten el mismo mantra que ya marcó en su día el Presidente: que desde el primer momento se ha actuado con contundencia apartando a Ábalos y que ahora es el momento de que la justicia actúe, "respeto a los procesos judiciales", resume el ministro de Industria, Jordi Hereu.

El Gobierno repite argumento: que actuaron con contundencia

Las reacciones a este caso llegan desde todos los grupos y hoy la izquierda ha escenificado distintas posiciones. Unas son más duras, como las de Compromís a las que le ha puesto voz el Diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, "el PSOE no ha hecho suficiente" ha afirmado de forma tajante a la vez que ha advertido a sus socios, "la corrupción puede costarle muchos escaños al partido socialista".

"El PSOE no ha hecho suficiente"

Otras voces de ese espacio prefieren no hurgar en la herida y rebajan considerablemente el tono, hablando en plural, "la corrupción hay que perseguirla", se ha limitado a decir la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, a la vez que piden al PP que voten a favor de las medidas para prevenir la corrupción. Y en esa misma línea se ha pronunciado la Vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha evitado valorar directamente el juicio señalando que "la corrupción mata la democracia".

La izquierda escenifica distintas posiciones sobre el juicio a Ábalos

Visión muy distinta tienen en el Partido Popular que dicen que hasta ahora "todo son mentiras, todo son contradicciones". Así lo ha reflejado el Vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, en el programa Espejo Público.

El PP acusa al PSOE de tapar la corrupción

Los populares les acusan de querer tapar sus escándalos con cortinas de humo. "El dinero negro llegaba en bolsas, salía en bolsas, si esto no forma parte del partido socialista que alguien me lo explique", contaba la portavoz Ester Muñoz, en el Congreso.

Y este asunto se ha colado también en el pleno en la Asamblea de Madrid, que ya de por sí suele ser tenso. "Sobres, saunas, escuchas, cloacas, y siempre con la connivencia del Presidente del Gobierno", ha espetado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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