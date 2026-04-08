Comienza la segunda jornada del 'Caso Mascarillas' con los presuntos enchufes de mujeres del entorno de Ábalos

Este miércoles dará comienzo la segunda jornada del juicio del 'caso mascarillas', investigación principal de lo que se conoce como 'caso Koldo'. Esta sesión se centrará en la "contratación arbitraria" de dos mujeres vinculadas a José Luis Ábalos en empresas públicas relacionadas con el Ministerio de Transportes, en la que se le acusa de haber ejercido "presión moral". Después de que la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, hoy la instrucción del caso escuchará a la que fuera Miss Asturias, Claudia Montes, una mujer que pertenece al "círculo personal" del exministro y que trabajó en la empresa Logirail, filial de Renfe, entre 2019 y 2022.

Presuntamente, el exministro de Transportes habría ayudado a Montes a conseguir un puesto de trabajo en dicha empresa, según ha testificado la mujer en la fase de instrucción del caso. De igual forma, prestarán declaración directivos de la empresa que estarían relacionados con los supuestos contratos.

Entre los testigos citados figura también el expresidente de Renfe, Isaías Táboas, cuyo nombre aparece en uno de los informes elaborados por la UCO. En dicho documento, los agentes recogen un mensaje enviado por el exministro José Luis Ábalos a su entonces asesor, Koldo García: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?". A lo que García respondió: "Lo arreglo", tras lo cual remitió su currículum a Táboas. También ha sido llamado a declarar Sergio Vázquez, quien fuera director de gabinete del Ministerio y secretario general de Infraestructuras, y que actualmente preside Ineco.

El hijo de Ábalos

En la primera jornada compareció Víctor Ábalos, hijo mayor del exministro, quien negó haber sido el 'custodio' del dinero para su padre y aseguró que sus ingresos proceden exclusivamente de su propia actividad y como ayuda durante el divorcio de su padre. Víctor Ábalos ha explicado que se dedicaba a la consultoría de empresas en Colombia y ha negado haber empleado sistemas de mensajería protegidos o haber hablado en clave con Koldo García: cuando éste le pedía que le trajese 'café', como aparece en alguna conversación del sumario, es que quería café de Colombia. "Al señor Koldo García le gusta mucho el café", ha explicado.

El hermano de Koldo confiesa haber recogido dinero en Ferraz

Joseba García, el hermano de Koldo García, ha admitido este martes en el juicio en el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas que acudió dos veces a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para recoger sobres con dinero, además de haber viajado a República Dominicana y recoger un sobre con documentación para Víctor de Aldama.

"Yo solamente he estado allí dos veces que recuerde y las dos para eso, no he vuelto nunca más", ha asegurado en su declaración como testigo al ser preguntado si recogió dinero en Ferraz. Lo ha declarado en respuesta a su abogada, también letrada de Koldo García. García ha compartido estas declaraciones después de negarse a contestar anteriormente a las acusaciones, al afirmar que está investigado en otra causa en la Audiencia Nacional.

La declaración de Jésica

Durante la declaración de Jéssica Rodríguez en el Tribunal Supremo, esta ha confirmado que percibió 34.477,84 euros de Ineco entre 2019 y 2021 y 9.500,54 euros de Tragsatec en 2021, reconociendo en fase de instrucción que cobró sin desempeñar funciones. Según ha explicado, fue el propio exministro quien le sugirió estos contratos para que pudiera cotizar, en una etapa en la que, según dice, estaba centrada en sus estudios y en su relación personal.

Rodríguez ha explicado que mantuvo una relación con José Luis Ábalos entre 2018 y 2019, aunque el contacto continuó después. Ha vinculado su situación personal y económica a esa relación, afirmando que el exministro asumía gastos relacionados con su vida diaria. En este sentido, ha señalado que residió en una vivienda en Plaza de España hasta marzo de 2022, asegurando que no hubo una ruptura conflictiva y que el exministro se sintió "en deuda", lo que explicaría, según ella, que pudiera seguir residiendo en el piso. También ha subrayado que siempre consideró que Ábalos sufragaba el coste, pese a que los pagos y el contrato figuraban a nombre de terceros.

Preguntada por el abogado de Ábalos sobre si se dedicaba a la prostitución, Rodríguez lo ha negado y ha contestado: "Soy dentista y estoy colegiada". Tras situar la pregunta sobre el momento de los hechos, Jessica ha contestado que entonces era "azafata de imagen".

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