Estos son todos los candidatos de las elecciones de Castilla y León 2026

Siguiendo el carrusel electoral iniciado por Extremadura, el próximo 15 de marzo los castellano-leoneses están llamados a las urnas. En un momento de enorme fragmentación política y tras dos derrotas consecutivas para los socialistas, se elegirán los 81 procuradores que componen las Cortes de Castilla y León.

En total se presentan 9 partidos políticos en todas las circunscripciones, además de otras candidaturas que solo se presentan en algunas provincias.

Alfonso Fernández Mañueco (PP)

Por parte del PP el cabeza de lista vuelve a ser Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente en funciones de la comunidad. Mañueco fue investido por primera vez en julio de 2019 y revalidó su cargo tras las elecciones de febrero de 2022 tras lograr un pacto con Vox formando el primer ejecutivo de coalición PP-Vox.

En aquellas elecciones Mañueco obtuvo 31 escaños, lejos de la mayoría absoluta. Ahora aspira a revalidar su cargo aunque consciente de que es muy probable que vuelva a necesitar el apoyo de los de Abascal. “Desde el PP hemos venido a gobernar, gobernar es difícil, implica decidir, priorizar, encontrar puntos de encuentro con otras formaciones políticas que piensan distinto a ti”, destacó en precampaña en clara alusión a Vox.

Carlos Martínez Mínguez (PSOE)

El PSOE estrena candidato. Carlos Martínez se presenta por primera vez a las autonómicas pero le respalda su trayectoria como alcalde de Soria, donde gobierna desde 2007, en las últimas cuatro elecciones encadenando mayorías absolutas.

Martínez fue elegido secretario general del PSOE de Castilla y León hace un año, relevando en el cargo a Luis Tudanca, quien consiguió ganar en 2019 pero no pudo gobernar porque Ciudadanos acabó pactando con el PP.

El candidato está tratando de centrar la campaña en cuestiones que afectan a la comunidad, aunque son conscientes de que también va a influir la política nacional. Tras sumar dos derrotas consecutivas, primero en Extremadura y después en Aragón, en el PSOE creen que en estas elecciones pueden ser la lista más votada, aunque la situación a su izquierda hace que la suma para poder gobernar sea muy difícil. "Con la confianza que tenemos de que vamos a ganar las elecciones estoy poniendo encima de la mesa la oportunidad de acordar públicamente que la lista más votada forme gobierno", retó a Mañueco.

Carlos Pollán (Vox)

También el candidato de Vox se presenta por primera vez, sustituyendo al anterior, Juan García-Gallardo. Pollán ocupa actualmente la presidencia de las Cortes autonómicas, tras el pacto con los populares. Con el objetivo de distanciarse del PP de Mañueco, ha insistido estos días en que su formación es "la alternativa" para cambiar el rumbo de la comunidad.

Las izquierdas a la izquierda del PSOE vuelven a ir divididas

Como ya ocurrió en Aragón, las izquierdas a la izquierda del PSOE no han logrado un acuerdo y se presentan cada uno por su lado.

Podemos ha logrado una coalición con Alianza Verde, su cabeza de lista es Miguel Ángel Llamas, actual coordinador general de Podemos en la comunidad.

IU, Sumar y Verdes Equo han logrado por su parte otra coalición de izquierdas que encabeza Juan Gascón, coordinador de IU en la región.

Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya y Por Ávila

Hay otros tres candidatos que se enfrentarán a las urnas el próximo 15 de marzo. Por parte del partido Unión del Pueblo Leonés (UPL) se presenta Alicia Gallego González, diputada en las cortes desde 2022 y portavoz del partido. Su agenda se centra en exigir más autonomía e inversiones para la Región Leonesa.

Por Soria Ya, formación que surgió para pedir más inversiones y medidas que eviten que siga creciendo la despoblación en Soria, se presenta Ángel Ceña Tutor, diputado y portavoz en las Cortes.

Por último lugar, Pedro Pascual Muñoz, es el candidato de la formación provincialista Por Ávila, cuyo principal objetivo es luchar por los intereses de la provincia.

