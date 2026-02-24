Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El CGPJ investiga los audios que prueban que el marido de la juez de la Dana interrogó a las víctimas

Jorge Martínez Ribera no tiene nada que ver con esa causa y, sin embargo, les interrogó. Son unos audios que publica este martes 'OKDiario'.

Audios marido juez Dana

El CGPJ investiga los audios que prueban que el marido de la juez de la Dana interrogó a las víctimas | OKDiario

Ángela Clemente
Publicado:

Varias víctimas de la Dana denunciaron durante meses que mientras ellos declaraban ante la jueza, su marido, que también es juez, estaba allí con ella. Jorge Martínez Ribera no tiene nada que ver con esa causa y, sin embargo, también les interrogó. Son unos audios que publica este martes 'OKDiario'. El Consejo General del Poder Judicial lo está investigando.

En los audios publicados por el citado medio se puede escuchar la voz del juez de instrucción Jorge Martínez Ribera interrogando a dos testigos, familiares de víctimas de la DANA. "¿Tiene esos avisos? ¿Ha conservado los avisos?", se entiende que pregunta en una ocasión. Algo que no debería ocurrir, pues el magistrado es ajeno al caso, quien lo instruye relamente es su esposa, la jueza Nuria Ruiz.

Su presencia en la sala resulta inusual, pues no tiene motivos para estar presente allí:"participaba, daba indicaciones a su Señoría", corrobora elabogado Rubén Gisbert. Algo que se ha podido certificar gracias a las grabaciones que hizo el abogado de los testigos. Acusa al matrimonio de magistrados de coacciones, revelación de secretos y prevaricación, entre otros delitos.

No es la primera vez que la magistrada es denunciada por la forma en la que instruye el caso. La propia Salomé Pradas también se quejó hace un año de la presencia del marido en la sala. Según ella, se habría incurrido en una flagrante infracción del deber de secreto. El CGPJ ya ha abierto diligencias y está investigando si la jueza podría haber cometido algún tipo de delito.

La jueza de la DANA pide imputar a Carlos Mazón

Por otro lado, también se ha conocido que la jueza Nuria Ruiz Tobarra da el primer paso par imputar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, enviando un escrito al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

Hasta ahora, las únicas personas que figuraban como investigados eran dos altos cargos de Mazón. La exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su número dos, el exdirector de Emergencias, Emilio Argüeso.

