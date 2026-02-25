El presidente de Plus Ultra, sobre el rescate de la compañía: "No hubo trato de favor ni injerencias indebidas"

En el marco de la comisión de investigación por el 'caso Koldo' ha comparecido Julio Martínez Solá, actual presidente de la aerolínea Plus-Ultra. Martínez Solá se ha negado a declarar, pero antes de las preguntas ha leído un alegato inicial donde ha asegurado la legalidad del rescate y ha insistido en que no hubo trato de favor ni injerencias indebidas.

En 2021, la compañía recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, con el objetivo de garantizar la continuidad de la empresa por la crisis provocada por la pandemia.

La aerolínea está en el foco por su presunta utilización de este préstamo para blanquear fondos procedentes de Venezuela. Julio Martínez Solá fue detenido junto con Roberto Rosselli el pasado 11 de diciembre de 2025 y los dos fueron puestos en libertad con cargos 48 horas después.

En su alegato, el compareciente Martínez Sola ha defendido que la compañía se acogió a las ayudas de la SEPI por cumplir con las condiciones y al ser la empresa "parte de dos sectores estratégicos como turismo y transporte". Ha afirmado: "no tuvimos duda que podíamos optar a la financiación".

Tras su intervención inicial, el presidente de Plus Ultra se ha acogido a su derecho de no declarar por "estar sometido a un procedimiento judicial bajo secreto de sumario" y no ha respondido ninguna de las cuestiones que le han presentado los senadores.

Entre las preguntas se ha hecho referencia al papel del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate y por sus vínculos con el empresario Julio Martínez Martínez. "¿Por qué echaron mano de Zapatero y no lo hicieron con socios de Venezuela? ¿Por qué no le ayudó el gobierno de Maduro?", ha preguntado Paloma Gómez, senadora de VOX. El presidente de Plus Ultra no ha respondido. Un silencio con el que la senadora ha insistido: "¿Zapatero ha estado en reuniones con ustedes? ¿Cuál fue destino de los 53 millones euros? ¿Dónde está ese dinero?".

Ante tantos silencios del compareciente en la comisión, el senador del PP, Gerardo Camps, le ha advertido "esta comisión no es un mero trámite formal ni un acto protocolario" y ha concluido "en una comisión de investigación la ausencia no es neutral, es un mensaje intranquilizante".

La causa, que está bajo secreto, se está tramitando ahora en el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. En el marco de la comisión, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá en el Senado el próximo 2 de marzo.

