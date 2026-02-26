Radiografía del consumo de bebidas energéticas entre los jóvenes en España: el 47% las mezcla regularmente con alcohol

Las bebidas energéticas son muy muy conocidas y consumidas entre los jóvenes. Desde hace 7 años su consumo se ha convertido en preferencia entre el público de más corta edad. El Gobierno plantea prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años lo ante posible, siguiendo el paso de algunas Comunidades autónomas como la gallega y el principado de Asturias. La compra de estas bebidas también está prohibida para menores en muchos países europeos.

Sabores, nombres, colores o envases llamativos, llenos de colores o dibujos que llaman a la atención. Pero sus componentes e ingredientes consumidos en cantidades abusivas pueden traer problemas físicos. La nutricionista nos indica: "Además de contener cafeína también contienen guaraná o taurina y el conjunto de estas puede agravar la sintomatología llegando a provocar taquicardia o enfermedades crónicas tanto digestivas como cardíacas".

Un equipo de Antena 3 ha salido a la calle para preguntar a los jóvenes qué opinan de esta medida y como en botica hay opiniones para todos los gustos. "Yo las tomo mucho sobre todo cuando tengo exámenes", dicen algunos, otros "las utilizan si salimos de marcha como mezcla".

Para algunos esta propuesta del Ministerio de Consumo es excesiva: "Prefiero que no las prohíban, que limiten su consumo" otro joven nos cuenta que "las cosas impuestas no me gustan mucho". También los hay que creen que la decisión es buena ya que estas bebidas son malas para el organismo por la gran cantidad de azúcares añadidos.

Los médicos aseguran que su consumo masivo puede traer problemas sobre todo a los menores de 16 años, Olga Corbian, nutricionista, nos indica: "Puede traer aumento del ritmo cardíaco, nerviosismo, ansiedad, problemas de sueño o de concentración". El secreto para que se consuma tanto este tipo de bebidas, nos lo explican los propios consumidores "las hacen con sabor a gominola, muy dulces", "el nombre y la forma hace que el pensamiento te diga que sólo con beberla ya tienes energía", "el sabor es muy bueno, muy dulce y te da energía para aguantar de fiesta o para estudiar".

Según el último barómetro publicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 9 de cada 10 personas en España están de acuerdo con la prohibición, una opinión también mayoritaria entre los encuestados de entre 18 y 35 años (88,3%). La encuesta recoge también que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas, de media, 2 veces por semana, que casi la mitad (49%) de quienes las toman lo hacen al menos una vez al día, y que el 47% las mezclan regularmente con alcohol.

