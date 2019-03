Elsa Artadi, sobre la situación en Cataluña: "Pedro Sánchez tiene que decidir si manda él o sigue siendo un títere"

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha dicho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tras la reunión del pasado jueves en Barcelona no puede continuar navegando entre dos aguas y tendrá que decidir "si manda él o sigue siendo un títere del Estado".

En una entrevista en elnacional.cat, y tras participar el jueves en la reunión entre el Gobierno y el Govern, Artadi ha valorado la trascendencia del encuentro y de la declaración conjunta que se acordó, donde se admite la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña.

A su juicio, Sánchez vino "a dos cosas diferentes. A la reunión de su Consejo de Ministros, que provoca las consecuencias que provoca, el malestar a la sociedad y los inconvenientes para la vida cotidiana de la gente; además de todo el gasto de este viaje, los centenares de policías que se ha tenido que llevar para blindar el Consejo de Ministros; y las consecuencias que también tiene para su imagen tener que blindar la ciudad".

Y también vino a "la reunión de los dos gobiernos, el día antes en Pedralbes", pese a que el Govern entiende que "se tendría que haber celebrado el mes de septiembre este encuentro". En la reunión, el Govern le transmitió a Sánchez que "no puede seguir manteniéndose en el nivel de la retórica, solo en un plan discursivo, tiene que aterrizar a lo que tiene que ser un diálogo y una solución política. Nosotros estamos aquí para trabajar esta vía del diálogo, que es nuestra vía prioritaria, pero para dialogar hacen falta dos".

"Nosotros exigimos una metodología, o una recurrencia en las reuniones, o empezar a intercambiar papeles y hacer equipos que de una manera regular se reúnan..., o de aquí a seis meses nos encontraremos en una situación peor que ahora", afirma Artadi.

"Parece que la estrategia es ir jugando con equilibrios"

En su opinión, "el comunicado es un paso adelante. Nunca antes había pasado. Un comunicado conjunto con el reconocimiento de que aquí la clave es cuál es el futuro de Cataluña, que tiene que ser la sociedad catalana quien decida, que tiene que ser una solución política".

Para Artadi, "hemos llegado a un momento en que nos da la impresión de que el PSOE se tiene que acabar de definir, que Pedro Sánchez se tiene que definir, si manda él o mandan los otros, si quiere pasar a la historia como un estadista, como una persona que realmente intenta solucionar los temas, o como que el Estado de siempre, el régimen del 78, sigue mandando, y que él no pinta nada y solo está abocado a buscar resultados electorales cortoplacistas".

Y prosigue: "En cualquier caso, de momento, parece que la estrategia es ir jugando con equilibrios, ir mostrando gestos contundentes contra el independentismo, como las cartas a los consellers previas al pleno del Congreso en que se habló de Cataluña, y gestos de diálogo...".

"Pero esta estrategia no lleva en ninguna parte, es una estrategia de mantener el statu quo y la represión. Si no haces nada, estás avalando la estrategia que se decidió hace un año, que yo tengo la impresión que no la decidió él y se vio abocado. Pero ahora ha dado pasos adelante, ha ganado batallas, ha conseguido ser el presidente del Gobierno y, por lo tanto, tiene que decidir si ejerce su gobierno o sigue siendo un títere de los otros, de todo lo que es el Estado", expone la portavoz del Govern.