Elecciones Extremadura 2025: cómo votar en blanco y a quién beneficia este tipo de voto

Si no tienes muy clara la función del voto en blanco de cara a las elecciones de Extremadura este 21D, aquí puedes consultar todos los detalles.

Elecciones

Elecciones

Antena 3 Noticias
Publicado:

Las elecciones a la Asamblea de Extremadura, el 21 de diciembre, inician un nuevo ciclo electoral, que llevará a la renovación de algunos parlamentos autonómicos a lo largo del año 2026.

El voto es el ejercicio del derecho al sufragio activo, el acto a través del que la ciudadanía expresa sus preferencias en unas elecciones. El voto es universal, libre, igual, directo y secreto. En España, no es obligatorio votar y se puede optar por la abstención.

Hay quien tiene dudas de si el voto en blanco es válido o no de cara a las elecciones de Extremadura. La respuesta es sí, el voto en blanco presenta validez en unos comicios, y la forma de emitirlo es entregando el sobre vacío en la urna. El voto en blanco se contabiliza y suma en el total de votos válidos.

Por su parte, el voto nulo es aquel en el que la papeleta no cumple con los requisitos establecidos por la normativa electoral, de manera que no se considera válido. Un ejemplo de ello es cuando se introducen papeletas sin sobres o en sobres no oficiales, con marcas incorrectas o dañadas, o de distintas candidaturas en un mismo sobre. Aunque no se contabilicen como votos válidamente emitidos, se tienen en cuenta para calcular el volumen de participación y abstención.

Los votos también pueden ser emitidos por correo, ya sea desde España o desde el extranjero. Hay que tener en cuenta que si se solicita el voto por correo, no es posible votar presencialmente.

Según detalló el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a finales de noviembre, el PP ganaría las elecciones, quedando entre 25 y 29 escaños, con una estimación de voto del 38'5%. En segunda posición quedaría el PSOE que obtendría entre 19 y 22 escaños (31'6%), Vox se quedaría entre 10 y 12 huecos en la Asamblea de Extremadura (17'3%) y Unidas por Extremadura de 6 a 7 escaños (9'6%).

