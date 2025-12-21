¿Quién ganará las elecciones de Extremadura de hoy 21 de diciembre? Esto dicen las encuestas y los últimos sondeos

Hasta 890.000 extremeños podrán votar este 21 de diciembre. Una cita decisiva con la que decidirán su destino político en los próximos años. Los habitantes de Extremadura están representados en su cámara autonómica, conocida como la Asamblea de Extremadura, con 65 escaños. Por lo que para la mayoría absoluta se necesita 33 escaños.

Este domingo, los extremeños decidirán si prefieren optar por la continuidad de María Guardiola, actual presidenta de la Junta de Extremadura desde julio de 2023, o si, por el contrario, optan por un cambio de gobierno y optar por otro candidato. Además, en estos nuevos comicios se presentan el candidato socialistaMiguel Ángel Gallardo Miranda,Óscar Arturo Fernández Calle por Vox o por Irene Miguel Pérez como cabeza de cartel de Unidas por Extremadura, entre otras formaciones.

No obstante, ¿qué es lo que dicen las encuestas? ¿Habrá un cambio de rumbo en Extremadura?

Las encuestas confirman la victoria de María Guardiola y se acerca a la mayoría absoluta

Según detalló el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a finales de noviembre, el PP ganaría las elecciones, quedando entre 25 y 29 escaños, con una estimación de voto del 38'5%. En segunda posición quedaría el PSOE que obtendría entre 19 y 22 escaños (31'6%), Vox se quedaría entre 10 y 12 huecos en la Asamblea de Extremadura (17'3%) y Unidas por Extremadura de 6 a 7 escaños (9'6%).

Asimismo, el CIS avanza que María Guardiola es la favorita de los encuestados con un 37'3% de los encuestados. A su vez, le siguen Miguel Ángel Gallardo (21%), Óscar Fernández (10,5%), Irene de Miguel (8,5%) y Raúl González, candidato de Juntos X Extremadura-Levanta, lo sería para el 1,1%.

Por su parte, el último sondeo de NC Report para La Razón apunta al liderazgo del PP, que obtendría 30 escaños rozando la mayoría absoluta. El panorama es totalmente opuesto para el PSOE, que perdería hasta seis escaños, situándose con 22. A su vez, Vox pasaría de 5 escaños a 8 y Unidas por Extremadura subiría modestamente un escaño pasando a 5.

El sondeo también confirma el liderazgo del PSOE entre los jóvenes, siendo la fuerza más votada en la franja de edad entre 18 y 29 años, con un 16'6%. Sin embargo, el PP posee la mayoría de los apoyos para los mayores de 30 años.

A su vez, existen otras encuestas que siguen en la línea de que María Guardiola repetiría mandato y se hacen eco del hundimiento de la candidatura de Miguel Ángel Gallardo en estos comicios. Sigma Dos para El Mundo sustenta que la candidata popular se coronaría con 28 y 30 escaños (41'9%)haciendo visible su distancia con el PSOE de un 13'3%, que coloca a los socialistas entre 19 y 21 escaños (28'7%), perdiendo entre 9 y 7 escaños con respecto a 2023.

Vox oscilaría entre 9 y 11 escaños, lo que incrementaría su posición en la Asamblea de Extremadura hasta en 4 escaños, mientras que Unidas por Extremadura ascendería un escaño mínimo (9'3%) ocupando entre 5 y 6 asientos en la Asamblea.

