Elecciones Extremadura 2024: A qué hora se conocerán los resultados

Extremadura celebra hoy, 21 de diciembre, unas elecciones anticipadas esenciales para el futuro político de la comunidad. La jornada electoral llega tras meses de tensión institucional y después de la convocatoria anticipada por la presidenta de la Junta, María Guardiola, ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos. Más de 890.000 extremeños están llamados hoy a las urnas para elegir a los 65 diputados de la Asamblea de Extremadura, de los que saldrá el próximo Gobierno regional.

La votación se desarrolla en un contexto donde el Partido Popular parte como favorito pero sin garantías de mayoría absoluta. El PSOE busca recuperar terreno tras la pérdida de apoyo en las anteriores elecciones, mientras que Vox se posiciona como fuerza decisiva, lo que podría condicionar la gobernabilidad de la región. Por lo que la participación y el reparto final de escaños serán determinantes para saber si Extremadura tendrá un gobierno estable o se abrirá un periodo de negoción.

¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones?

Los colegios electorales permanecerán abiertos durante toda la jornada de hoy y cerrarán sus puertas esta tarde a las 20:00 horas. A partir del cierre de urnas, comenzará el escrutinio de votos en los distintos centros de votación repartidos por la comunidad autónoma.

Como es habitual en las elecciones autonómicas, los primeros resultados comenzarán a conocerse a partir de las 20:00 horas, cuando empiecen a contabilizarse los votos. Y será entonces a las 20:30 y a las 21:00 horas cuando los datos empiecen a ofrecer una imagen más clara del reparto de escaños, aunque el resultado definitivo podría tardar más en consolidarse, especialmente si la diferencia entre bloques es ajustada. Durante la noche, se continuará con el recuento de votos y se irá actualizando en tiempo real los resultados de las urnas hasta obtener el recuento final.

Los posibles pactos tras las elecciones

La Asamblea de Extremadura está formada por 65 diputados, por lo que un partido o bloque político necesita al menos 33 escaños para alcanzar la mayoría absoluta y gobernar en solitario. Si ninguna formación logra ese umbral tras el recuento de votos, se abrirá un escenario de negociaciones y posibles pactos para la investidura del próximo presidente o presidenta de la Junta.

El este contexto, el papel de los partidos políticos con menor representación, en el caso de Vox, resultará determinante para formar gobierno durante los próximos cuatro años, mientras que un bloqueo llevaría a nuevas tensiones institucionales o incluso a una nueva repetición electoral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.