Por qué se han adelantado las Elecciones de Extremadura a hoy 21 de diciembre de 2025

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, comunicó el pasado mes de octubre el adelanto de las elecciones autonómicas al próximo 21 de diciembre, justo el momento en el que su mandato cumple dos años y cuatro meses. En caso de no haberse producido este adelanto, los extremeños habrían vuelto a las urnas en 2027, como sucede en la mayoría de comunidades autónomas, cuyos estatutos establecen un ciclo electoral de cuatro años y fijan la votación el cuarto domingo de mayo. En este caso, habría sucedido el 25 de mayo de 2027.

Esta decisión de anticipar la cita electoral desemboca en una pregunta que podrían formularse miles de españoles: ¿por qué se han adelantado las elecciones? Este cambio rompe con la planificación original y responde a una combinación de factores políticos y estratégicos que el Gobierno regional considera determinantes para justificar una medida tan relevante.

Guardiola ha optado por esta vía tras el bloqueo parlamentario que le impide aprobar los presupuestos autonómicos para 2026. Tanto el PSOE como Vox y Unidas por Extremadura han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de cuentas, lo que, según Guardiola, indica una falta de voluntad para negociar y responde más a intereses partidistas que al bienestar de la comunidad autónoma.

Presentar enmiendas a la totalidad significa, en la práctica, rechazar por completo el proyecto de presupuestos del Gobierno regional, obligando a ser replanteado, o enfrentarse a una situación de parálisis administrativa.

Según el Ejecutivo extremeño, estas enmiendas representan más una estrategia política que preocupaciones sobre el contenido de las cuentas, con inversiones de más de 8.600 millones de euros destinados a sanidad, educación y servicios sociales.

Declaraciones de los responsables políticos

Unidas por Extremadura, el PSOE y Vox sostuvieron que los presupuestos no respondían de forma adecuada a las necesidades de esta región. Desde su punto de vista, las cuentas no presentan medidas suficientes para impulsar el empleo, mejorar la atención a la dependencia ni reforzar los servicios públicos fundamentales. Este desencuentro ha conducido al Parlamento a una situación de bloqueo, donde cada grupo mantiene posiciones inamovibles, dificultando así un consenso.

Guardiola insiste en que ha tendido la mano al diálogo hasta el final, pero que la oposición se ha mostrado inflexible. En su comparecencia, resaltaba que "hacer perder el tiempo a los extremeños" es una irresponsabilidad, y que prolongar este bloqueo únicamente paraliza la región, negando a los ciudadanos herramientas clave para la creación de empleo, el refuerzo de los servicios públicos y la protección de las familias.

Asimismo, la presidenta popular consideró esta convocatoria un acto de responsabilidad democrática: si los partidos se cierran a cualquier acuerdo, serán los ciudadanos quienes decidan el rumbo de Extremadura. Para ella, no consiste en retener el poder, sino de construir: "no estamos aquí para agarrarnos al sillón, estamos aquí para transformar Extremadura", ha afirmado.

Este anuncio ha contado con el respaldo inmediato del Partido Popular. Su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó unos minutos después en la red social X: "El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo, elecciones. Todo el respaldo del Partido Popular".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.