Domènech, sobre la condición de ERC de una lista unitaria con los 'comunes': "Lo están usando como argumento más que como un elemento real"

El candidato de Catalunya En Comú de cara a las elecciones del 21 de diciembre, Xavier Domènech, cree que según las últimas informaciones apuntan a que no habrá una lista unitaria de partidos independentistas aunque dice que no lo sabe a ciencia cierta porque su partido no está dentro de ese pacto.

Sobre la petición de ERC de que en la lista unitaria estén la CUP y los 'comunes', Domènech piensa que es una estrategia que tiene ERC para no ir en la misma lista que el PDeCAT. "Lo están usando como argumento más que como un elemento real", subraya Domènech, que añade que es necesario "superar los bloques y buscar consensos y por tanto no entrar en este juego de listas unitarias".

Preguntado sobre si los 'comunes' se plantean formar parte de una coalición de Gobierno con ERC en un futuro, el líder de En Comú considera que es pronto porque aún no se sabe qué candidaturas se presentan y subraya que su partido, de momento, va a trabajar para construir una respuesta que supere los bloques y encuentre el problema. "Queremos soluciones para el conjunto del país en su pluralidad y ahora vamos a esperar a los resultados electorales".

Respecto a la salida de Albano Dante Fachin de Podem Cataluña y preguntado por si esta dimisión facilitaría la unión con los 'comunes', Domènech asegura que serán los inscritos quienes decidan si quieren compartir un proyecto de futuro que permita construir una nueva realidad.