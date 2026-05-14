Ayuso dice que México "no existió hasta la llegada de los españoles" y el PSOE le pregunta: "¿La estaban matando a tequila?"

Isabel Díaz Ayuso vuelve a la carga. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho este jueves que México"no existió hasta la llegada de los españoles" y que era "otra civilización". "México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más porque era otra civilización", así ha contestado la mandataria a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

Ayuso ha acusado a la izquierda de hacer "revisionismo" con la historia para "crear bandos y hablando de muertos". "Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala, 24 en Ciudad de México, qué hay bajo tierra. Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje".

También ha sacado a relucir los viajes de otros presidentes autonómicos. Ayuso reprocha que no se cuestionen por ejemplo que Salvador Illa vaya a Estados Unidos "con las barbaridades que ha dicho el Gobierno de Sánchez sobre la administración de los Estados Unidos, ¿por qué no se supone que ha ido a provocar? ¿Por qué no tiene que ir el Gobierno norteamericano a boicotear el acto? ¿Por qué no somos todos iguales?".

Mar Espinar la ha acusado de viajar a México "con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra" y ha vuelto "coronada como reina de la mentira compulsiva". "Le ha desmentido el Gobierno de México, la empresa organizadora, por no hablar del ridículo que ha hecho dándose la torneé por sus medios afines", dijo la socialista para también poner en duda el "miedo" que aseguró haber sentido la presidenta madrileña. "Cinco días sin agenda, seis vuelos directos diarios que hay de México a Madrid. "¿La estaban matando a tequila, señora Ayuso, y por eso no pudo coger el teléfono?", preguntó Espinar a Ayuso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com