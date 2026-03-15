Los candidatos votan en las elecciones de Castilla y León y llaman a la participación en una jornada sin incidentes

Ls principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León han ejercido su derecho al voto durante la mañana de este domingo en distintos puntos de la comunidad, en una jornada marcada por los llamamientos a la participación, los mensajes de esperanza y las referencias a la necesidad de cambios políticos.

Ha votado ya el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha celebrado el aumento de la participación y ha defendido que "cuanta más gente participe, mejor para todos".

El candidato del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, depositó su papeleta en el Colegio Fuente del Rey de Soria y subrayó que la jornada electoral es "la esencia de la democracia". El aspirante socialista reconoció vivir el día con "tensión y nervios", pero se mostró esperanzado en lograr que su partido sea la fuerza más votada y en provocar "un vuelco" en la comunidad tras décadas de gobiernos del mismo signo político.

El candidato de Vox, Carlos Pollán, votó en el colegio electoral instalado en las Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua (León), donde aseguró que la jornada representa "el día de la esperanza y de la ilusión de toda la gente que quiere que esto cambie".

Pollán, que ha presidido las Cortes autonómicas durante la legislatura 2022-2026, afirmó afrontar el día con "tranquilidad" tras una campaña "muy intensa" y expresó su deseo de que los ciudadanos decidan "el futuro que quieren para esta comunidad". También quiso agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad, miembros de mesa, interventores y apoderados para garantizar la normalidad de la jornada.

La candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, ha confiado en mejorar los resultados de su formación y ha destacado la importancia de que "la voz de los pueblos" esté presente en el Parlamento autonómico.

En Palencia, el candidato de Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Juan Gascón, acudió a votar acompañado de su familia y animó a la ciudadanía a participar. "No vale con quejarse, la queja se tiene que transmitir a la hora de la votación", señaló, al tiempo que pidió centrar el debate en los problemas propios de Castilla y León, como la despoblación o la situación de la sanidad pública. Gascón defendió que “votar también es un movimiento político” y apeló a construir una comunidad basada en políticas que "defiendan a todos".

Por su parte, el candidato de Soria Ya, Ángel Ceña, fue uno de los más madrugadores y votó a las 9.45 horas en el CIFP Pico Frentes de Soria. Allí manifestó su confianza en revalidar los tres escaños obtenidos en la pasada legislatura y pidió a los ciudadanos que acudan a las urnas. "Para que las cosas cambien hay que votar diferente", afirmó, al tiempo que destacó que la jornada debe desarrollarse con normalidad y recomendó precaución en algunas zonas de la provincia afectadas por la nieve.

También ejerció su derecho al voto el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, que acudió al Instituto Claudio Moyano de Zamora, mientras que el candidato de Por Ávila, Pedro Pascual, votó en la capital abulense y aseguró que se trata de unos comicios "muy importantes" para mejorar las infraestructuras, la educación y la sanidad de la provincia.

La jornada electoral se desarrolla con normalidad en toda Castilla y León, donde los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los 81 procuradores de las Cortes autonómicas que decidirán el próximo gobierno de la comunidad.

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