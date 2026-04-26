Cuándo empieza la campaña electoral de Andalucía 2026

El próximo 17 de mayo 6.812.861 electores podrán votar en las elecciones al Parlamento de Andalucía. De ellos, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 en el extranjero. De los electores residentes en Andalucía, serán 368.853 los que puedan participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que se celebró el 19 de junio de 2022.

El calendario que sigue el proceso electoral viene marcado por la ley. Tras la convocatoria oficial, llega la precampaña, en la que los partidos comienzan a posicionarse.

Campaña electoral

La campaña electoral se desarrolla en el periodo comprendido en las dos semanas previas a la jornada electoral, es decir, las dos semanas previas al 17 de mayo. El día anterior comprende la jornada de reflexión, mientras que el día de la convocatoria es cuando los ciudadanos acuden a votar.

Durante las dos semanas de campaña electoral, os partidos buscan movilizar a su electorado en un escenario donde cada voto puede resultar decisivo.

Principales candidatos

Los principales candidatos de los grandes partidos que se postulan para liderar la Junta de Andalucía son los siguientes:

Juan Manuel Moreno ( PP ): actual presidente de la Junta, busca revalidar el cargo.

): actual presidente de la Junta, busca revalidar el cargo. María Jesús Montero ( PSOE ): lidera la alternativa socialista tras asumir el liderazgo del partido en Andalucía.

): lidera la alternativa socialista tras asumir el liderazgo del partido en Andalucía. Manuel Gavira ( Vox ): encabeza la candidatura del partido en la comunidad.

): encabeza la candidatura del partido en la comunidad. Antonio Maíllo ( Por Andalucía ): candidato de la coalición de izquierdas formada por IU, Sumar y otros partidos.

): candidato de la coalición de izquierdas formada por IU, Sumar y otros partidos. José Ignacio García (Adelante Andalucía): lidera esta formación andalucista.

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