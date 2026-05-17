Elecciones Andalucía 2026: cómo se hace el recuento de votos

Las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026 en Andalucía, no se resuelven solo en la noche electoral: detrás de cada dato hay un proceso de recuento que arranca en las mesas y culmina días después en las juntas electorales. La Ley Electoral de Andalucía y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General fijan un sistema pensado para garantizar un escrutinio público, transparente y con posibilidades de reclamación.

​El recuento comienza en cada mesa en cuanto se cierran los colegios, a las 20.00 horas. La presidencia abre la urna, extrae los sobres y lee en voz alta la candidatura votada, mientras los vocales anotan las papeletas en las hojas de escrutinio. Es un acto público y continuo, sin interrupciones. Al finalizar, se suman los votos obtenidos por cada lista, los votos en blanco y los nulos, que se consignan por separado en el acta de escrutinio de la mesa. Esa acta, junto con el acta de sesión y el resto de documentación, se remite a la Administración y a la Junta Electoral correspondiente y transmite los resultados provisionales que se difunden esa misma noche.

Si algún notario en ejercicio de sus funciones, representante de la lista o miembro de alguna candidatura tuviese dudas sobre el contenido de una papeleta leída por el presidente, podrá pedirla en el acto para su examen y deberá concedérsele que la examine.

Resultado provisional

Tras este proceso, salen unos resultados provisionales que son enviados por los presentantes de la Administración , a través del móvil o de una tablet al Centro de Totalización de Datos. Una vez allí se van sumando los votos de cada mesa electoral y se comprueba que no haya ilegalidades. Sobre los datos que se ofrecen, los partidos políticos los suelen comparar con las copias de las actas para ver que los datos coincidan.

Recuento final

El recuento deja de ser provisional cuando entra en juego el escrutinio general, regulado en los artículos 41 y 42 de la Ley 3/1987. Entre el quinto y el octavo día posterior a la votación, las Juntas Electorales Provinciales se reúnen para sumar las actas de las mesas, resolver incidencias, revisar las papeletas impugnadas y corregir posibles errores materiales o de transmisión. Al término de ese proceso proclaman los resultados oficiales en cada circunscripción y, dentro del día siguiente, a los procuradores electos.

Con el escrutinio cerrado, se aplica el sistema proporcional previsto en el artículo 20: se excluyen las listas que no alcancen el 3% de los votos válidos en la provincia y se reparten los escaños con el método D’Hondt. El resultado final de Andalucía 2026 solo se considera definitivo cuando se completa este encadenado de recuentos, controles y garantías.

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