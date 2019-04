Pérez de los Cobos reconoce que el Constitucional no puede resolver el conflicto catalán y hace un llamamiento al diálogo político

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez de los Cobos, ha reconocido este miércoles durante su discurso de despedida de este puesto -cesa tras tomar posesión los cuatro nuevos magistrados designados por el Senado- que problemas como "el llamado proceso soberanista" catalán "no pueden ser resueltos" por este órgano y que, "por desgracia", esto es lo que ha ocurrido con las resoluciones dictadas desde que en marzo de 2014 se acordó anular la declaración por el derecho a decidir que había sido aprobada por el Parlamento catalán.

Por ello, considera "urgente inexcusable" hacer un llamamiento al diálogo político.

A juicio del aún presidente del TC la citada resolución de 2014 y las que la han seguido en relación con el proceso soberanista de Cataluña pretendieron dos cosas que "por desgracia no se han conseguido", que son la de "salvaguardar y restaurar la legalidad constitucional" y reconducir el denominado "derecho a decidir a una aspiración política suceptible de ser defendida en el marco de la Constitución".

"Los problemas de esta índole no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución", ha añadido, para insistir en que los poderes públicos "y muy especialmente los territoriales" son quienes están "llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en ese ámbito".

Este diálogo que pide el presidente del Tribunal Constitucional es el que reclama el PSOE al Gobierno mediante su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando: "Vaya un pasito más, no se quede en ese mantra de la ley y en un diálogo que por el momento es un conjunto vacío". Rajoy le responde insistiendo en la cooperación institucional, mano tendida al diálogo, pero siempre dentro de la ley. Y reprocha a los socialistas su falta de colaboración: "Yo estoy dispuesto a hablar también con ustedes, pero me temo que no han aportado ninguna idea que sirva para resolver este asunto, por lo tanto, con franqueza, no entiendo esta pregunta".

Sin dejar de lado su objetivo, el gobierno catalán también apela al diálogo: "Es imprescindible trabajar por un mejor entendimiento y diálogo entre la sociedad catalana y española". Lo decía el presidente Puigdemont en Madrid, en la entrega de los premios Blanquerna de la Generalitat a quienes contribuyen al conocimiento de Cataluña. Este año, uno de los galardonados, curiosamente, el exselecionador nacional Vicente del Bosque.