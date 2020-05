El "elogio público" de Pedro Sánchez a Fernando Simón: "Ha soportado estoicamente el desdén de los más ignorantes"

Pedro Sánchez ha querido aprovechar la reunión de este domingo en la que ha anunciado que pedirá una sexta prórroga del estado de alarma para elogiar públicamente a Fernando Simón, director del CCAES (Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias), y a Salvador Illa, ministro de Sanidad, por su trabajo durante la crisis sanitaria del coronavirus. "Son dos personas que encarnan las mejores cualidades de nuestro gran país: el primero es un aragonés y el segundo un catalán", ha empezado el presidente del Gobierno.

Sobre Fernando Simón: "Ni siquiera le conocía antes de esta crisis y fue además elegido por otro Gobierno. Le he tratado en las horas más extremas, en los momentos más oscuros, y siempre le he visto igual, como le han visto a diario los españoles: entregado a su trabajo y al bien común. Pensando en el país más que en sí mismo, hasta cuando estuvo infectado por el mismo virus que combatía. Le he visto enlazar días y noches, trabajar hasta la extenuación, soportar estoicamente el desdén de los más ignorantes, las críticas más descabelladas, explicarse una y otra vez, responder a todo tipo de dudas o preguntas, reconocer los límites del conocimiento científico...", ha dicho sobre el virólogo.

"No ha caído en provocaciones"

Pedro Sánchez ha terminado diciendo que Fernando Simón "nunca, nunca, se ha dejado arrastrar por la provocación, ni una sola vez".

En cuanto a Salvador Illa, el presidente ha asegurado: "Nunca ha fallado ni ha desfallecido. Uno puede imaginarse lo que habrá pasado por el ánimo del máximo responsable de nuestra Sanidad. Pero siempre se ha mantenido sereno y firme, ha dialogado, ha cooperado, nunca ha escurrido el bulto ni ha culpado a nadie. Ha soportado la peores descalificaciones, los insultos más mezquinos, y jamás ha perdido la compostura".

"Nos hacen mejores como sociedad"

Finalmente, Sánchez ha pedido "no nos dejemos distraer por el griterío ni la provocación" y que centremos nuestras referencias en figuras como Simón e Illa: "Nos hacen simplemente mejores como sociedad".