Fernando Simón critica las pruebas de coronavirus a todos los vecinos de Torrejón de Ardoz: "No tiene sentido"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha hablado hoy durante su comparecencia sobre los test masivos que ha comenzado a realizar el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz a todos sus vecinos.

El director del CCAES ha afirmado que, "no tiene sentido que testen a toda la población", y asegura que este estudio puede llevar a malgastar los recursos ante el coronavirus. Este estudio fue autorizado por la Comunidad de Madrid.

"Si las comunidades estiman que son de interés, pues no tengo el mayor inconveniente, pero sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado al hacerlo, porque la interpretación no es fácil, y la gestión de las personas que dan resultado positivo, e incluso negativo, no es fácil", ha dicho Fernando Simón.

Mientras tanto, todos los habitantes de Torrejón de Ardoz pueden desplazarse desde hoy a estas carpas instaladas por el Ayuntamiento, donde se podrán someter al test de coronavirus de forma gratuita. Aseguran que se trata del mayor estudio de seroprevalencia de Europa.