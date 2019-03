Durán i Lleida asegura que no existen discrepancias con sus socios de Convergencia

El líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, ha negado que hayan existido discrepancias públicas entre CDC y su formación, al margen de que él se quejara de que el Gobierno catalán no le informara del contenido del informe de agravios del Estado. "No estoy de acuerdo en que haya habido discrepancias públicas en nuestros discursos", ha sostenido en rueda de prensa tras la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la federación (Cenf) desde que se inició el curso político.

Durán abrió la puerta, hace unos días, a una posible ruptura de Convergencia i Unió por el debate independentista. Este lunes, tras verse con Artur Mas, ha dicho que, "de momento, no hay discrepancias y ya veremos qué pasa en el futuro". "Hoy CiU trabaja con normalidad, mientras los dos nos sintamos integrados, y así lo sentimos hoy, no podemos hacer más que trabajar con normalidad", ha añadido.

Al preguntársele sobre su relación con Mas, después de que afirmara que es mejorable, el líder democristiano ha asegurado que se reúnen y que, de aquí a finales de año, intentará viajar menos y poder verse con más asiduidad. "Siempre que te reúnes con alguien mejora la relación", ha aseverado Duran, quien ha evitado valorar el acuerdo de CDC para integrar a Reagrupament y de configurar una lista unitaria soberanista en las europeas alegando que no son temas que se hayan abordado en el Cenf.

Además, el líder de Unió le ha pedido al Gobierno central que no prohíba la intervención de Mas en el Fórum del Mediterráneo que se celebrará este miércoles en Barcelona. No ha sido el único. Los socialistas catalanes también están a favor de que Mas intervenga en la cumbre. En cambio, para los 'populares', Artur Mas debería dedicarse a gobernar y no crear más conflictos protocolarios.