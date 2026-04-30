Feijóo insinúa que el testimonio de Aldama no es "una inventada" y Puente lo define como "lo peor que le ha pasado a la democracia"

Este jueves, el empresario Víctor de Aldama declaraba en el Tribunal Supremo en una larga jornada en la que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que dijo pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Víctor de Aldama protagonizó una extensa declaración en el juicio en el que se sienta en el banquillo junto a Ábalos y Koldo por presuntos amaños en contratos de mascarillasa cambio de mordidas, y en la que ha afirmado que pagó regularmente comisiones a ambos.

Durante un instante de la declaración centrado en otro tema -una licencia de hidrocarburos a una empresa-, Aldama sacó a colación las "jerarquías" de las que se "ha hablado mucho" en el juicio, en alusión a la tesis de los investigadores de la Guardia Civil que situaron al comisionista como quien "manda" en la presunta organización criminal. "El que paga manda", dijo uno de ellos. Aldama, que reconoce estar en esa supuesta "banda organizada" o "criminal" de la que hablaron los agentes, quiso dejar "una cosa clara". "El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba", dijo, y ubicó a Koldo García en el puesto número tres y ya a él en el cuarto.

Feijóo insinúa que Aldama no se ha inventado lo que declaró en el Supremo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insinuó durante un mitin en Andalucía que Aldama no se ha inventado nada de lo que declaró en el Tribunal Supremo: "por primera vez en el Supremo se señala al presidente del Gobierno como 'el uno' de una organización criminal por encubridor y cómplice de varios delitos". Núñez Feijóo remarcaba que, si tras la declaración del empresario Víctor de Aldama ante el Supremo, el presidente del Gobierno no se ha querellado contra él, es porque su testimonio "no era una inventada" y refleja "corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público".

Estas y otras palabras de Feijóo han provocado la reacción más que airada del ministro Óscar Puente en redes sociales. Se refiere a Feijóo como un "ser" que "da asco". Dice que es lo peor que le ha pasado a la política española en casi 50 años de democracia.

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