Qué partidos políticos se presentan a las elecciones de Castilla y León 2026

Estas elecciones llegan tras la ruptura del gobierno PP-Vox en julio de 2024 y en un contexto de alta fragmentación, con 26 partidos y 131 candidaturas proclamadas. La distribución por provincias es la siguiente: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila (7), Palencia (7), Segovia (7), Zamora (7) y Soria (5). La mayoría absoluta se sitúa en 42 procuradores. .

Partidos y perspectivas

El Partido Popular (PP), liderado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, se presenta como la fuerza dominante. Mañueco encabeza la lista por Salamanca, mientras que en otras provincias destacan candidatas como Cristina Sanchidrián (Ávila), Marta Arroyo (Burgos) o María Pardo (Valladolid), reflejando una renovación con mayor presencia femenina. En 2022 obtuvo 31 escaños con el 31,4 % de los votos. Las encuestas más recientes, como el CIS de febrero de 2026, le otorgan entre el 33,4 % y el 25,7 % de intención de voto, proyectando entre 28 y 38 procuradores. El PP ganaría, pero sin mayoría absoluta, por lo que necesitaría pactar con Vox para gobernar. Sus posibilidades de mantener o aumentar ligeramente los escaños dependen de retener el voto rural y consolidar la gestión en sanidad y despoblación.

El Partido Socialista (PSOE), con Carlos Martínez (alcalde de Soria desde 2007) como cabeza de lista en su provincia y figuras como Daniel de la Rosa (Burgos) o Nuria Rubio (León), aspira a cerrar la brecha. En 2022 logró 28 escaños (30 %). El CIS lo sitúa muy cerca del PP, con el 32,3 % o 25,3 % según estimaciones, y entre 26 y 35 procuradores. Su estrategia se centra en criticar la inestabilidad del bipartito anterior y proponer soluciones para la sanidad rural y la juventud. Podría ganar terreno en provincias urbanas como Valladolid o León, pero la división de la izquierda le resta potencial para superar al PP.

Vox, con Carlos Pollán (actual presidente de las Cortes) encabezando por León y candidatos como Ignacio Sicilia (Burgos) o Susana Suárez (Segovia), busca consolidarse como tercera fuerza. En 2022 consiguió 13 escaños (17,6 %). Las encuestas le dan entre el 13 % y el 16,1 %, con proyecciones de 11 a 19 procuradores. Su crecimiento en provincias como León o Burgos es probable gracias al discurso antiinmigración y de defensa de la España rural. Vox se perfila como llave para cualquier gobierno de derechas, aunque un ascenso fuerte podría complicar las negociaciones con el PP.

La izquierda está muy fragmentada

La izquierda está fragmentada en dos coaliciones principales que concurren en todas las provincias. Podemos-Alianza Verde, liderada por Miguel Ángel Llamas, e Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo (En Común), con Juan Gascón. En 2022, Unidas Podemos obtuvo un escaño. Ahora, con la división, ambas corren riesgo de quedarse fuera: el CIS proyecta para IU-MS-VQ entre 0 y 4 escaños, y Podemos podría no superar el 3 % en ninguna circunscripción. Sus posibilidades son bajas, limitadas a Valladolid o León si movilizan el voto progresista descontento.

Entre los partidos regionalistas destacan Unión del Pueblo Leonés (UPL), con Alicia Gallego al frente en León, que defenderá sus tres escaños de 2022 y aspira a 2-4 gracias al voto leonés. Soria ¡Ya!, encabezada por José Ángel Ceña, mantiene fuerte implantación provincial y podría repetir sus tres escaños o quedarse en 0-2. Por Ávila opta a 0-1 en su circunscripción. Nueve Castilla y León, de la ex popular Silvia Clemente, se presenta en siete provincias y busca voto centrista descontento, aunque sin expectativas reales de escaño. Ciudadanos, con Mitzin Trápaga como referente, compite en la mayoría de las provincias, pero apenas roza el 3 % en sondeos.

Otras formaciones minoritarias presentes en todas las provincias incluyen PACMA, Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), Escaños en Blanco y Se Acabó la Fiesta (SALF). Ninguna supera el umbral del 3 % provincial, por lo que sus posibilidades de obtener procurador son nulas.

Las opciones de los candidatos

En total, 26 formaciones compiten, pero solo PP, PSOE, Vox y los regionalistas fuertes tienen opciones reales de representación. El escenario más probable según las encuestas apunta a un PP vencedor con 32-35 escaños aproximados, PSOE en torno a 28-30 y Vox con 14-16. Sin mayoría absoluta, el PP volvería a necesitar a Vox para investir a Mañueco, reproduciendo la legislatura anterior. Teniendo en cuenta los antecedentes electorales de Extremadura y Aragón se espera una bajada del PSOE, aunque si se acercara al 33 % de los sufragios podría forzar pactos inéditos o bloqueo. La fragmentación de la izquierda y el auge de opciones provinciales condicionarán el mapa postelectoral. Castilla y León decidirán si consolida el giro a la derecha o abre una etapa de mayor equilibrio. La campaña, que arranca el 27 de febrero, será clave para movilizar a un electorado cansado de pactos inestables.

