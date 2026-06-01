Santos Cerdán habla tras su imputación en el 'caso Leire': "No se hizo chantaje ni nada por el estilo"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha pronunciado este lunes por primera vez desde que salió de prisión y tras su imputación en el denominado 'caso Leire Díez', y ha negado que se produjeran chantajes o actuaciones similares vinculadas al uso de fondos del partido.

"Ni se hizo chantaje ni se hizo nada por el estilo, muchas gracias", ha afirmado Cerdán a preguntas de los periodistas a su salida de los juzgados de Tafalla, en Navarra.

El exdirigente socialista ha acudido a primera hora de la mañana para cumplir con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, una de las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo tras su puesta en libertad el pasado mes de noviembre en el marco del 'caso Koldo'.

Cerdán ha realizado una breve declaración antes de subir al vehículo que le esperaba

en las inmediaciones del juzgado, donde se ha sentado en el asiento del copiloto y ha abandonado el lugar rodeado de medios de comunicación.

Preguntado directamente por si se utilizaron fondos del PSOE para chantajes o sobornos destinados a frenar investigaciones judiciales que afectaban al partido, el exresponsable de Organización ha rechazado esa posibilidad.

Su comparecencia pública se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordara la semana pasada su imputación en una pieza vinculada al 'caso Leire Díez'.

En esa investigación se indagan presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por una supuesta labor dirigida a obstaculizar procedimientos judiciales o desactivar investigaciones perjudiciales para el PSOE.

La UCO registró la semana pasada su domicilio

En el marco de esa causa, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron el pasado miércoles el domicilio de Cerdán en la localidad navarra de Milagro.

Los agentes permanecieron durante varias horas en la vivienda y salieron con diversa documentación, según las informaciones difundidas sobre el operativo.

Ese mismo día, la Guardia Civil también acudió a la sede federal del PSOE, situada en la madrileña calle de Ferraz, y a inmuebles vinculados a otros investigados, entre ellos el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

La actuación se enmarca en las diligencias ordenadas por el juez Pedraz para recabar documentación relacionada con los hechos investigados.

El llamado 'caso Leire Díez' ha abierto un nuevo frente judicial para Cerdán, que ya se encontraba sometido a medidas cautelares por el 'caso Koldo'. Tras salir de prisión en noviembre, el Tribunal Supremo le impuso comparecencias periódicas ante el juzgado, además de otras restricciones procesales.

Por ahora, Cerdán mantiene su negativa a las acusaciones y limita sus manifestaciones públicas. La causa continúa bajo investigación judicial y las pesquisas se centran en determinar si existieron pagos con cargo a fondos del partido y si estos tuvieron como finalidad interferir en procedimientos abiertos en los tribunales.

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