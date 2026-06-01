Joaquim Bosch: "Esto no forma parte de ninguna campaña, es el funcionamiento ordinario del estado de derecho"

Nadie "resta importancia" a las investigaciones judiciales abiertas en torno al PSOE, pero desde el Gobierno se deja caer la idea de que todo forma parte de una campaña para hacer caer al Ejecutivo. Para Óscar Puente con este fin se están usando "métodos no democráticos", para el ministro Torres forma parte de un "show".

El terremoto judicial que asedia al entorno de Sánchez lejos de reducirse va a más. A la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, se suma el arranque del juicio contra su hermano en Badajoz. En los últimos días se ha conocido la imputación de Zapatero por el 'caso Plus Ultra' y en la retina de todos sigue la entrada de la UCO en Ferraz por la presunta trama de las cloacas del partido.

Noticias de la Mañana ha preguntado a Joaquim Bosch que reconoce que "esta música" le "suena". "Es un clásico, lo vimos con el Gobierno anterior en el caso Gürtel, también con el Gobierno de Felipe González", lamenta el magistrado para asegurar que "esto no forma, para nada, parte de ninguna campaña sino que es el funcionamiento ordinario del estado de derecho".

Además explica que "tanto en el caso Zapatero como en el caso Leire Díez, hay elementos indiciarios citados en la resolución de bastante tirón como para justificar por un lado las imputaciones como por otro las entradas y registros en domicilio en la sede del partido" y añade: "No olvidemos que una entrada es una diligencia de cierta injerencia en derechos fundamentales y requiere indicios reforzados de delitos. Lo cual no significa que vaya haber un juicio o una condena, sino que en este momento procesal hay, en los dos casos, conversaciones grabadas, documentos, pagos..."

Preguntado por si hay alguna pista que nos permita saber cuándo se va a levantar el secreto de sumario en el caso Zapatero, Bosch ha recordado que "es una decisión del juez instructor porque como sabemos había instrucciones secretas. Se han practicado registros y es posible que al menos parte de esa información siga secreta en función de lo que se haya encontrado en esas licencias de entrada y registro. Lo fundamental de estas actuaciones es ver la correspondencia de lo que ha acordado el juez y cual es el fundamento en los elementos indiciarios que citan: grabaciones, audios, mensajes, reuniones y otros elementos que han sido objeto de investigación". Además señala: "Cuando se levanta el secreto de sumario suele haber sorpresas, suele haber datos inesperados, suele haber elementos que pueden dar incluso un giro de guion a la propia investigación judicial".

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