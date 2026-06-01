La Audiencia Nacional reactiva la búsqueda de De Juana Chaos y otros 13 etarras en Venezuela

En un movimiento judicial que podría marcar un antes y un después en la persecución de antiguos miembros de ETA en América Latina, el juez Francisco de Jorge ha impulsado esta iniciativa tras la caída del régimen de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno de transición en Venezuela.

Uno de los terroristas más sanguinarios

De Juana Chaos, uno de los etarras más sanguinarios de la historia de la banda, acumula condenas que superan los 3.000 años de prisión por su participación en al menos 25 asesinatos. El histórico terrorista, de 70 años, reside desde hace más de una década en la localidad costera de Chichiriviche, en el estado de Falcón, donde regentaría una licorería conocida como “Jock’s”. Allí fue cazado por Antena 3 llevando una vida aparentemente tranquila junto a su familia, disfrutando de playas paradisíacas mientras las víctimas del terrorismo siguen exigiendo justicia.

Su caso simboliza la protección que el chavismo otorgó durante años a una colonia de etarras que encontraron refugio en Venezuela. La comisión rogatoria no se limita a De Juana Chaos. Incluye a otros trece exmiembros de ETA que, según informes de inteligencia española, se habrían beneficiado de la complicidad o la indiferencia del anterior régimen. Entre ellos figuran personas implicadas en atentados de los años 80 y 90, algunos de los cuales habrían ocupado incluso cargos menores en instituciones venezolanas durante la era chavista. Venezuela se convirtió, para muchos, en un santuario seguro tras la desarticulación operativa de ETA en Europa.

Un contexto político más favorable

Tras la intervención y los cambios de poder recientes, las nuevas autoridades han mostrado disposición a colaborar con peticiones internacionales. Algunos de estos individuos llevan años integrados en la sociedad venezolana, Para muchas familias, la impunidad de De Juana Chaos representa una herida abierta que el tiempo no ha cerrado.

La reactivación de la búsqueda no solo representa un avance judicial, sino también un mensaje claro: la impunidad territorial para terroristas condenados podría tener fecha de caducidad. España espera que, tras años de frustración, la nueva Venezuela contribuya a cerrar una de las páginas más dolorosas de su historia reciente.

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