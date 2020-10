El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden del Ministerio de Sanidad que se ha aprobado este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud y que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid y las grandes ciudades con mayor impacto de coronavirus, y que serán de "obligado cumplimiento" en un "plazo máximo de 48 horas".

"Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", apunta el BOE. También es de obligado cumplimiento para las comunidades que rechazaron las medidas, como Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta; o la Región de Murcia que emitió un voto de abstención.

La Orden ministerial se notificó este miércoles por la noche a las comunidades autónomas, que son las competentes para su ejecución, y no precisa de nueva publicación en el BOE.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid considera que la decisión adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud, que supondrá endurecer las restricciones de movilidad en diez municipios de esta región, "jurídicamente no es válida" al no haber sido tomada por consenso. "El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus", aseveró el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero.

La Comunidad va a recurrir

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pide al Ministerio de Sanidad "criterios objetivos y claros" para todas las comunidades autónomas, a la hora de confinar municipios por el coronavirus, pero que "no se ciñan solo a los tres indicadores conocidos en las últimas horas". Así las cosas, la Comunidad recurrirá la decisión. Así lo ha confirmado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad: "Madrid no está en rebeldía, cumpliremos pero iremos a los tribunales".

"Contra la presente orden podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la persona titular del Ministerio de Sanidad, en el plazo de un mes desde su notificación o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses desde su notificación", podemos leer en la orden comunicada del ministro de Sanidad, Salvador Illa.