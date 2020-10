Confinamiento Madrid: Cierre de Madrid, nuevas restricciones y última hora del coronavirus hoy, en directo

Jueves 1 de octubre, arranca el mes con la pandemia del coronavirus convertida en una batalla política en la que la Comunidad de Madrid se niega a aplicar las restricciones de movilidad exigidas por el Gobierno Central alegando que es necesario el consenso. Las medidas han sido publicadas en el BOE tras recibir el respaldo de la mayoría de las CC.AA.

Sigue la última hora de Madrid, los nuevos confinamientos y noticias de hoy jueves 1 de octubre.

Ayuso dice que es una orden política

Pleno de la Asamblea de Madrid con duras acusaciones entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y los grupos de la oposición. Isabel Díaz Ayuso ha calificado la resolución de Sanidad de "orden política". Asegura que "mantendrán las reuniones que sean necesarias con todas las administraciones, incluido el gobierno de España, para arreglar la situación, aunque "esa orden ha sido estudiada de manera política" porque no tiene en cuenta la situación de Madrid. Desde Unidas Podemos su portavoz, Isa Serra, le ha preguntado "qué más tiene que pasar para hacer algo para evitar colapso hospitalario y a qué está jugando".

"No estamos en rebeldía pero iremos a los tribunales"

Ayuso ha calificado la resolución de Sanidad de alegal e impuesta: "No estamos en rebeldía, pero iremos a los tribunales para defender los intereses de los madrileños, para no volver a las colas del hambre". Exige una "normativa clara que no se la inventen la noche antes".

El BOE publica la orden ministerial

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la orden ministerial que recoge la obligatoriedad de aplicar las medidas de restricción a la movilidad en 48 horas. Es el plazo que da el gobierno a las Comunidades Autónomas, en este caso afecta a Madrid, para poner en marcha las medidas que fueron votadas ayer en el Consejo Interterritorial y que no lograron el consenso pero sí el voto mayoritario de las comunidades. El Gobierno ha explicado que tiene respaldo legal para llevarlo a cabo sin que sea imprescindible el consenso que alega el gobierno regional.

Qué se puede hacer y qué no en Madrid

Más del 70% de la población de la Comunidad de Madrid estará afectada por las restricciones a la movilidad. El Boletín Oficial del Estado publica la orden en la que se

concreta qué está permitido hacer y qué no. Hay muchas dudas entre los 7 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid, vivan o no en las zonas restringidas de Madrid. Comprueba lo que está permitido y no.