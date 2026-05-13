El Papa recibe en el Vaticano al lehendakari Imanol Pradales

El Papa ha recibido este miércoles en el Vaticano al lehendakari Imanol Pradales. El dirigente autonómico ha hecho algunos regalos a León XIV, y le ha invitado a viajar al País Vasco en 2027, cuando se celebre el 90 aniversario del bombardeo de Gernika.

Tras el encuentro con el pontífice, Pradales mantuvo una reunión de cerca de una hora con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en la que el lehendakari incidió en la posibilidad de reforzar las relaciones entre Euskadi y la Santa Sede en un contexto marcado por la memoria histórica y la construcción de la paz.

El lehendakari subrayó que León XIV “conoce bien el significado de Gernika como símbolo de paz y denuncia de la guerra” y solicitó que la Santa Sede “acompañe” al pueblo vasco en este aniversario de especial relevancia histórica.

En el encuentro con Parolin, Pradales también expuso iniciativas impulsadas por el Gobierno vasco, entre ellas el proyecto de ley de orientado a favorecer el acercamiento entre víctimas y exmiembros de ETA, así como el modelo vasco de acogida de migrantes.

Como gesto institucional, el lehendakari entregó al papa varios obsequios, entre ellos el libro ‘Guernica, Pablo Picasso’, de Juan Larrea, y una reinterpretación contemporánea del cuadro realizada por el artista José Luis Zumeta. Asimismo, le hizo entrega de un poema de Jon Sarasua en euskera traducido al quechua, en reconocimiento al compromiso del pontífice con las lenguas indígenas y las culturas minorizadas.

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