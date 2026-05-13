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Begoña Gómez pide al juez Peinado que frene la causa hasta que se resuelvan sus recursos contra el jurado popular

La defensa de Gómez pide a Peinado "la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso" hasta que "la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos".

Bego&ntilde;a G&oacute;mez reclama a Peinado que paralice la causa hasta que se resuelva su recurso contra el jurado popular

Begoña Gómez reclama a Peinado que paralice la causa hasta que se resuelva su recurso contra el jurado popularEUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
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Begoña Gómez continúa en su cruzada contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar su causa a un posible juicio con jurado popular. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado ahora la paralización del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados contra esta decisión.

Ha sido a través un escrito recogido por Europa Press, donde la defensa de Gómez ha reclamado a Peinado "acordar la suspensión del procedimiento ante el tribunal del jurado, con paralización de todos los plazos procesales actualmente en curso hasta tanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos interpuestos". El abogado de Gómez, Antonio Camacho, considera que seguir adelante mientras esos recursos siguen pendientes podría provocar una situación "procesalmente insostenible".

Según sostiene Camacho, si la causa avanzara y posteriormente la Audiencia estimara alguno de los recursos, habría que retroceder actuaciones ya realizadas, con el consiguiente "dispendio de tiempo y medios judiciales". Además, el escrito argumenta que todavía quedan diligencias pendientes, entre ellas varios informes solicitados a la UCO de la Guardia Civil y la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés.

La Audiencia ya corrigió la decisión de Peinado

La Audiencia Provincial de Madrid ya frenó en febrero la decisión de Peinado de encaminar la causa hacia un juicio con jurado popular. Consideró que no había "indicios racionales de criminalidad" que lo justificaran tras estimar un recurso presentado por la defensa de Gómez contra esa decisión.

Sin embargo, un mes después, el juez volvió a dictar un auto en el que defendía que sí se había "podido comprobar la concurrencia de indicios de los elementos de los delitos que son competencia del tribunal del jurado".

La defensa de Gómez insiste ahora en que permitir que el procedimiento continúe podría "vulnerar el derecho a la tutela judicial y efectiva" y generar "indefensión material".

Hazte Oír reclama 24 años de cárcel

En abril, Peinado planteó juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. También incluyó en la causa a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés, añadiendo para éstos el delito de intrusismo profesional.

Por su parte, la acusación popular liderada por Hazte Oír solicita 24 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno. Además, pide la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España al considerar que existe "riesgo de fuga".

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