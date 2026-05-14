Todos los presidentes de Andalucía: de la conquista de la autonomía al cambio político

La historia política de Andalucía en democracia es la de una comunidad que luchó por su identidad y autogobierno tras la dictadura de Francisco Franco. El referéndum del 28 de febrero de 1980 marcó el inicio de su autonomía plena y abrió una etapa dominada por el PSOE durante casi 40 años.

Desde los primeros gobiernos de Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, pasando por la larga presidencia de Manuel Chaves, hasta las turbulencias del caso de los ERE durante el mandato de José Antonio Griñán y la etapa de Susana Díaz, Andalucía ha experimentado profundas transformaciones.

En 2019, la llegada de Juanma Moreno, primer presidente del Partido Popular simbolizó un cambio histórico que marca el contexto de las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026.

De la Transición al sueño autonómico

Después de la muerte de Francisco Franco, Andalucía afronta importantes desafíos económicos y sociales, con altas tasas de desempleo y una fuerte demanda de reconocimiento político. En ese contexto, el referéndum del 28 de febrero de 1980 se convierte en un hito clave: la ciudadanía apuesta por acceder a la autonomía por la vía rápida, equiparándose a las llamadas nacionalidades históricas. Este proceso culmina en la elaboración del Estatuto de Autonomía, base del autogobierno andaluz y símbolo de una identidad colectiva que emergía con fuerza tras décadas de centralismo.

Los cimientos de la autonomía

La nueva Andalucía comienza a tomar forma bajo el liderazgo de Rafael Escuredo, quien impone el desarrollo institucional y defiende una política de integración en un contexto de movilización social. Su sucesor, José Rodríguez de la Borbolla, consolida las estructuras autonómicas y contribuye a acercar la política a la ciudadanía. Son años de construcción institucional, en los que se sientan las bases administrativas, económicas y sociales de la comunidad.

La larga etapa de estabilidad: Manuel Chaves

Con Manuel Chaves, Andalucía vive la etapa de gobierno más prolongada de su historia democrática. Durante casi dos décadas, se desarrollan políticas centradas en el fortalecimiento del Estado del bienestar, la educación y la sanidad, al tiempo que se profundiza en el desarrollo del Estatuto de Autonomía. Su mandato está marcado por la estabilidad política y la consolidación del modelo autonómico andaluz bajo el paraguas del PSOE.

Crisis, corrupción y desgaste político

El gobierno de José Antonio Griñán coincide con la crisis económica y con el estallido del caso de los ERE, uno de los mayores escándalos de corrupción en España. Este caso investiga un sistema irregular de ayudas públicas destinadas a empresas en crisis que, durante años, habría sido utilizado de forma indebida. La polémica erosiona la imagen del Gobierno andaluz y marca un punto de inflexión. Su sucesora, Susana Díaz, trata de reforzar los mecanismos de control y transparencia, en un intento de recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.

El giro político: el cambio de 2019 y el horizonte de 2026

La llegada de Juanma Moreno en 2019 supuso un cambio histórico: por primera vez, el Partido Popular accede al gobierno andaluz tras casi 40 años de hegemonía socialista. Su investidura es posible gracias a complejos acuerdos con Ciudadanos y Vox, reflejo de un nuevo escenario político más fragmentado. Desde entonces, su Gobierno ha defendido una agenda de reformas y transformación, en la última legislatura apoyado en la mayoría absoluta del PP.

La convocatoria anticipada de las elecciones del 17 de mayo de 2026 responde a la búsqueda de estabilidad y refuerzo de su proyecto político. Andalucía encara así una nueva etapa en la que se debate entre continuidad y cambio, con la mirada puesta en su futuro económico, social y territorial.