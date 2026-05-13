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El Congreso retira las acreditaciones a Vito Quiles y Bertrand Ndongo tras varias denuncias

La Mesa de la Cámara suspende cautelarmente el acceso de ambos activistas mientras se resuelven los expedientes abiertos por su comportamiento con diputados y periodistas.

Vito Quiles

Vito QuilesEuropa Press

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La Mesa del Congreso ha decidido retirar de manera cautelar las acreditaciones de prensa a Vito Quiles y Bertrand Ndongo después de la acumulación de denuncias presentadas contra ambos por su conducta dentro de la Cámara. La medida impedirá temporalmente el acceso de los dos al Congreso mientras los servicios jurídicos concluyen la investigación abierta sobre los incidentes registrados en las últimas semanas.

La decisión ha sido adoptada este martes por la mayoría formada por PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso. Según fuentes parlamentarias, el Partido Popular abandonó la reunión antes de la votación.

La suspensión se apoya en el artículo 56.2 de la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y estará vigente hasta que finalice la instrucción de los expedientes abiertos. La resolución definitiva podría conocerse en un plazo aproximado de dos semanas.

Una docena de denuncias

Contra Vito Quiles pesan nueve denuncias, mientras que Bertrand Ndongo acumula otras tres. Las quejas han sido registradas por grupos parlamentarios como PSOE y Sumar, además de la Asociación de Periodistas Parlamentarios.

Los escritos presentados acusan a ambos de interrumpir ruedas de prensa, grabar en espacios no autorizados y mantener actitudes consideradas agresivas o intimidatorias hacia representantes políticos y profesionales de la información.

Uno de los episodios señalados tuvo lugar la pasada semana, cuando Bertrand Ndongo protagonizó un enfrentamiento con la portavoz adjunta de Sumar, Aína Vidal. Según recoge la denuncia, el activista la llamó "idiota" tras una comparecencia y posteriormente trató de impedirle acceder a un taxi.

Desde Sumar sostienen que estos comportamientos no son hechos "aislados" y aseguran que existe una reiteración de conductas de "interrupciones, descalificaciones, agresividad e intimidación".

El nuevo reglamento del Congreso

La medida se adopta además bajo el paraguas del nuevo artículo 98 del Reglamento del Congreso, aprobado el pasado mes de julio con el rechazo de PP, Vox y UPN. Esta modificación regula la actividad de los medios y las normas de comportamiento dentro de la Cámara.

El reglamento considera infracción grave "obstruir o interrumpir el orden de las ruedas de prensa", mientras que la reincidencia puede ser catalogada como infracción muy grave.

Quiles, acreditado por EDA TV, y Ndongo, vinculado a Periodista Digital, no podrán acceder de momento al Congreso hasta que exista una resolución definitiva sobre los expedientes abiertos.

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