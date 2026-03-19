El Gobierno se escuda en las medidas por el conflicto de Irán para retrasar los Presupuestos: “No es una guerra cualquiera”

Primero prometieron presentar las cuentas públicas a finales de 2025, después en el primer trimestre de 2026 pero ahora el gobierno vuelve a aparcar la decisión. En Moncloa aseguran que están centrados en el paquete de medidas que presentarán este viernes y que esto hace que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado tenga que esperar.

Desde Bruselas, el presidente del Gobierno no ha renunciado a llevar los presupuestos al Congreso de los Diputados pero ha dejado claro que no será en un tiempo cercano. “Posteriormente podremos hablar de los Presupuestos, pero ahora el Gobierno está en esto, en lo importante y en lo urgente”, ha dicho Sánchez, insistiendo en que la guerra de Irán “no es una guerra cualquiera” sino un “sumatorio de guerras que cada vez va a más” y que está teniendo “un impacto muy cierto, no solamente en los precios del gas y petróleo, sino también en los de fertilizantes y el llamado sur global”.

También la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María JesúsMontero, ha aplazado la medida. Según Montero se retrasará solo “unas semanas”. “Se va a retrasar porque el decreto ley que estamos abordando ha sido prioritario sobre otras negociaciones”, ha asegurado Montero. La vicepresidenta ha insistido en que en el momento en el que vean “una ventana de oportunidad” presentarán las cuentas, aunque también ha sacado pecho de la gestión del gobierno durante estos años con presupuestos prorrogados. “Tiene mucho mérito para un gobierno que, con presupuestos prorrogados, el presupuesto no haya sido un problema a la hora de abordar todas las cuestiones que teníamos encima de la mesa”, ha insistido.

Los socios exigen que las cuentas lleguen a la Cámara Baja

En la coalición tratan de mantenerse la unidad al respecto, pero la parte de Sumar lleva meses presionando a la parte socialista para que, aunque decaigan por la falta de apoyo, las cuentas lleguen al Congreso. Desde Sumar son partidarios de que los presupuestos se voten y así el resto de fuerzas políticas queden retratados. En esa línea se ha vuelto a mostrar hoy el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, asegurando que “la responsabilidad de presentarlos es evidente” y que “España necesita presupuestos”.

Desde Compromís, Alberto Ibañez, no ha querido entrar en reproches al gobierno por el nuevo aplazamiento, pero ha exigido que “si no es en pascuas” estos presupuestos lleguen “antes de verano”. Compromís acepta el retraso pero avisan al gobierno de que “el parlamento tiene que hablar”.

Feijóo acusa al gobierno de ser un “zombie político”

Para el PP el gobierno solo ha buscado una excusa más para no presentar las cuentas ante la falta de apoyo. Desde Bruselas, Feijóo ha asegurado que es “una falta de respeto a la inteligencia de los españoles” el motivo aportado por Moncloa, asegura que “no se lo cree ni el presidente del Gobierno” e insiste en que “el gobierno no puede aprobar los presupuestos porque no tiene votos para ello”.

Feijóo ha vuelto a pedir hoy la convocatoria de elecciones y ha acusado a Sánchez de “ocupar el gobierno”. “Está dormitando en el gobierno y comportándose como un zombie político”, ha asegurado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.