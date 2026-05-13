Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Caso Koldo

Los encuentros con 'amigas' de Ábalos y Koldo durante la pandemia

Según El Español, Koldo habría dado salvoconductos a supuestas prostitutas para acompañar al exministro en varios viajes oficiales. Estas nuevas informaciones se suman a las conversaciones entre exasesor y ministro que se encuentran en varios informes de la UCO.

Koldo habría dado salvoconductos a supuestas prostitutas para acompañar al exministro

Koldo habría dado salvoconductos a supuestas prostitutas para acompañar al exministro

Publicidad

David Ávila
Publicado:

Mas allá de presuntas comisiones ilegales en plena pandemia, durante toda la investigación del 'Caso Koldo' se ha repetido una constante: conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García sobre mujeres. En las grabaciones de los dispositivos incautados a Koldo -que salieron a la luz tras el informe que apuntaba a la colaboración de Santos Cerdán con la trama- se encontraron varias conversaciones del exministro con referencias a 'amigas' con las que querían encontrarse. "La Ariadna que está recién, que está bien. Está perfecta", decía Koldo al ministro sobre una de las mujeres. A lo que Ábalos contestaba que prefería a "Carlota" porque se enrollaba "que te cagas". Esos nombres son sólo un ejemplo de la larga lista de mujeres a las que nombran durante meses.

En muchas ocasiones ni siquiera las llaman por su nombre y se refieren a ellas como "la colombiana" o "la rumana". En otra conversación, Koldo García pide a Santos Cerdán trabajo para la mujer rumana, y añade que "no solo hay que valer para follar".

Además del tono de las conversaciones, resulta llamativo la forma en la que Koldo y su mujer se referían a algunas de estas chicas. A Jéssica Rodríguez, que llegó a tener una relación formal con José Luis Ábalos y a la que la trama la pagó un alquiler de casi 3.000 euros al mes en pleno centro de Madrid durante años, Koldo y su expareja, Patricia Úriz la llamaban -según la UCO- como "España" o "La Puta". A la examiga de Ábalos, Claudia Montes, que también ha testificado en el juicio del 'Caso Mascarillas' y habría sido enchufada en una empresa pública por Koldo García, la acabaron llamando "la loca".

Encuentros con mujeres en pandemia y con salvoconductos oficiales

Todas estas conversaciones recobran de nuevo fuerza tras las publicaciones del diario 'El Español', que tiene en su poder el teléfono móvil de Koldo García. El diario ha desvelado un supuesto encuentro con prostitutas del exministro en el parador de Teruel. Dicho encuentro siempre había sido negado por Moncloa y en especial, por la entonces delegada del Gobierno en Aragón y exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La última información de El Español apunta a que en plena pandemia, con restricciones de movilidad por toda la geografía, Ábalos aprovechó una visita a Galicia para conceder salvoconductos a través de Koldo a varias mujeres, ya que Ábalos habría pedido que no solo fuera una chica. Esas mujeres, jóvenes, habrían ido desde Andalucía para pasar la noche con el ministro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

María Jesús Montero rectifica tras llamar "accidente laboral" a la tragedia de los guardias civiles: "Son muertes en acto de servicio"

Montero puntualiza tras hablar de "accidente laboral" que los guardias civiles murieron "en acto de servicio"

Publicidad

España

Koldo habría dado salvoconductos a supuestas prostitutas para acompañar al exministro

Los encuentros con 'amigas' de Ábalos y Koldo durante la pandemia

Begoña Gómez reclama a Peinado que paralice la causa hasta que se resuelva su recurso contra el jurado popular

Begoña Gómez pide al juez Peinado que frene la causa hasta que se resuelvan sus recursos contra el jurado popular

Marlaska, durante el acto en el que ha recibido abucheos

Marlaska, abucheado al hablar de los guardias civiles muertos en Huelva: "Estoy dolido y rabioso"

Elecciones Andalucía 2026
ELECCIONES ANDALUCÍA

¿Qué se elige en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo 2026?

Pedro Sánchez interviene en el encuentro de Derechos Digitales
Derechos digitales

Pedro Sánchez, en el I Encuentro sobre Derechos Digitales: "Los derechos tienen que ser igual de sólidos en el espacio digital"

María Jesús Montero
María Jesús Montero

Montero dice que no tiene "ni opinión ni criterio" ni "conocimiento" para calificar de accidente laboral la muerte de los dos guardias civiles

María Jesús Montero puntualiza sus palabras y asegura que no quiso calificar de "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en "acto de servicio".

La reina Letizia durante el acto de entrega de la 48 edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil
REINA LETIZIA

VÍDEO: La reina Letizia sorprende al meterse en la piel de una adolescente en unos premios de literatura juvenil

La Casa de Correos acogió la 48ª edición de unos galardones en los que la reina llegó incluso a interpretar fragmentos de una novela juvenil poniéndose en la piel de una adolescente.

(Foto de ARCHIVO)Logotipo de CorreosREMITIDA / HANDOUT por CORREOSFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma25/09/2019

Hoy es el último día para depositar el voto por correo de las Elecciones de Andalucía 2026: así se solicita

Montero puntualiza tras hablar de "accidente laboral" que los guardias civiles murieron "en acto de servicio"

María Jesús Montero rectifica tras llamar "accidente laboral" a la tragedia de los guardias civiles: "Son muertes en acto de servicio"

Coche de Guardia Civil

Policías y guardias civiles, fuera de las profesiones de riesgo: ¿por qué sigue sin aprobarse?

Publicidad