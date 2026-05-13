Los encuentros con 'amigas' de Ábalos y Koldo durante la pandemia

Mas allá de presuntas comisiones ilegales en plena pandemia, durante toda la investigación del 'Caso Koldo' se ha repetido una constante: conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García sobre mujeres. En las grabaciones de los dispositivos incautados a Koldo -que salieron a la luz tras el informe que apuntaba a la colaboración de Santos Cerdán con la trama- se encontraron varias conversaciones del exministro con referencias a 'amigas' con las que querían encontrarse. "La Ariadna que está recién, que está bien. Está perfecta", decía Koldo al ministro sobre una de las mujeres. A lo que Ábalos contestaba que prefería a "Carlota" porque se enrollaba "que te cagas". Esos nombres son sólo un ejemplo de la larga lista de mujeres a las que nombran durante meses.

En muchas ocasiones ni siquiera las llaman por su nombre y se refieren a ellas como "la colombiana" o "la rumana". En otra conversación, Koldo García pide a Santos Cerdán trabajo para la mujer rumana, y añade que "no solo hay que valer para follar".

Además del tono de las conversaciones, resulta llamativo la forma en la que Koldo y su mujer se referían a algunas de estas chicas. A Jéssica Rodríguez, que llegó a tener una relación formal con José Luis Ábalos y a la que la trama la pagó un alquiler de casi 3.000 euros al mes en pleno centro de Madrid durante años, Koldo y su expareja, Patricia Úriz la llamaban -según la UCO- como "España" o "La Puta". A la examiga de Ábalos, Claudia Montes, que también ha testificado en el juicio del 'Caso Mascarillas' y habría sido enchufada en una empresa pública por Koldo García, la acabaron llamando "la loca".

Encuentros con mujeres en pandemia y con salvoconductos oficiales

Todas estas conversaciones recobran de nuevo fuerza tras las publicaciones del diario 'El Español', que tiene en su poder el teléfono móvil de Koldo García. El diario ha desvelado un supuesto encuentro con prostitutas del exministro en el parador de Teruel. Dicho encuentro siempre había sido negado por Moncloa y en especial, por la entonces delegada del Gobierno en Aragón y exportavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

La última información de El Español apunta a que en plena pandemia, con restricciones de movilidad por toda la geografía, Ábalos aprovechó una visita a Galicia para conceder salvoconductos a través de Koldo a varias mujeres, ya que Ábalos habría pedido que no solo fuera una chica. Esas mujeres, jóvenes, habrían ido desde Andalucía para pasar la noche con el ministro.

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