¿Cuánto pagan por acudir a una mesa electoral en las elecciones de Andalucía del 17 de mayo?

La celebración de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo no solo centra la atención en la campaña política, sino también en la designación de los ciudadanos que integrarán las mesas electorales. Este proceso, obligatorio para quienes resulten seleccionados, implica una jornada completa en los colegios electorales, desde la apertura de las urnas hasta el recuento final.

Quienes sean elegidos como presidentes o vocales recibirán una compensación económica en concepto de dieta. La cantidad fijada es de 70 euros, una retribución establecida para cubrir la participación en la jornada electoral, que puede superar las 12 horas de duración.

Compensación

Además del pago, los integrantes de las mesas cuentan con otros derechos. Al día siguiente de las elecciones dispondrán de una reducción de cinco horas en su jornada laboral. En el caso de que trabajen el propio domingo electoral, ese día se considera permiso retribuido, por lo que no afecta a su salario.

El proceso de selección se realiza mediante sorteo entre los ciudadanos, que tiene lugar entre el 17 y el 21 de abril. Posteriormente, la notificación se envía en un plazo aproximado de tres días, ya sea por correo certificado o a través de la Policía Local.

La normativa contempla distintas situaciones que permiten justificar la ausencia. Entre ellas, se incluyen la edad superior a 65 años, el embarazo a partir del sexto mes, situaciones de incapacidad o el cuidado de menores y dependientes.

También quedan exentos quienes desempeñan servicios esenciales, como personal sanitario, fuerzas de seguridad o profesionales que deban cubrir la jornada electoral. En otros casos, como viajes previamente contratados, la decisión corresponde a la Junta Electoral, que valorará cada situación.

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