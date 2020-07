El Constitucional votará mañana el recurso del PP contra el matrimonio homosexual

El Tribunal Constitucional ha convocado Pleno para mañana a las 18.00 horas durante el cual es más que probable que delibere y someta a votación el recurso presentado por el PP contra el matrimonio homosexual, han informado fuentes jurídicas.

El asunto se viene tratando a fondo desde mediados del pasado mes de septiembre y se ha incluido en el programa de todos los Plenos celebrados desde entonces, pero es ahora cuando parece que el debate está más cerrado y es posible que se acuerde una sentencia al respecto, según las mismas fuentes. De hecho, los Plenos se celebran una semana sí y otra no, y tras las reuniones de la semana pasada el hecho de que vuelva a convocarse el cónclave parece indicar que es casi seguro que el asunto va a ser sometido a votación.

Sobre la mesa está la ponencia contraria al recurso que fue presentada por el progresista Pablo Pérez-Tremps al comienzo del verano y se espera que pueda alcanzar los suficientes apoyos para salir adelante.

El pasado 5 de julio, el Constitucional aceptó la abstención en este asunto del magistrado conservador Francisco José Hernando, que la solicitó por haber sido el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en enero de 2005 emitió un informe radicalmente opuesto al proyecto, a pesar de que esta opinión no había sido solicitada por el entonces gobierno socialista.

El Constitucional decidió estimar la causa de abstención formulada por Hernando al entender que las razones de este magistrado podían integrarse en lo señalado en dos puntos del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este precepto incluye entre los motivos para apartarse de un debate el haber ocupado un cargo con ocasión del cual se haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o haber podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad.

Once magistrados

De este modo, y pese a haberse cumplimentado la renovación que estaba pendiente en este órgano, el recurso contra el matrimonio gay estará en manos de once jueces en vez de doce. Ello es debido a que las abstenciones en el TC no suponen una sustitución del magistrado que se aparta. El PP denunció que la ley vulnera el artículo 32 de la Constitución, que establece el derecho al matrimonio, y vio igualmente quiebra constitucional en otros seis artículos (10.2, 14, 39, 53.1, 9.3, y 167) además de acusar al legislador de un uso fraudulento del término, en consonancia con lo dicho en su día por el CGPJ.

La ponencia sobre este asunto ha recaído en el magistrado del denominado "sector progresista" Pablo Pérez Tremps, que ha presentado un texto contrario a la aceptación del recurso que confirmaría la constitucionalidad de la norma. La mayoría de magistrados adscritos a este sector parece apuntar la denegación del recurso.

La renovación no ha variado mucho el equilibrio de fuerzas existente en el tribunal de garantías, ya que el Pleno está configurado con una mayoría de 7 magistrados "progresistas" frente a 5 "conservadores", que son los cuatro designados a propuesta del PP menos Hernando, si bien el designado por el PSOE Manuel Aragón ha venido votando en diversos asuntos con el bloque conservador. Se tratará de la primera resolución trascendental que adopten los últimos magistrados renovados el pasado mes de julio. El Partido Popular (PP) designó como nuevos miembros del Tribunal Constitucional al exdiputado por Granada Andrés Ollero y al magistrado del Tribunal Supremo Juan José González Rivas.

A propuesta de PSOE se incorporaron Fernando Valdés, que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, y la magistrada del Supremo Encarnación Roca.