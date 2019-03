Chacón opta por no votar y evidencia la distancia entre PSC y PSOE

El PP, el PSOE, UPyD y Foro han rechazado la propuesta de resolución de CiU sobre una consulta soberanista en Cataluña dentro del marco legal, una iniciativa que han votado a favor el resto de fuerzas políticas, incluidos, 13 de los 14 diputados del PSC. Quien no ha apoyado esta resolución ha sido la exministra de Defensa Carme Chacón, 'número uno' del PSC por Barcelona, quien no ha participado en la votación, después de que por la mañana anunciara que no iba a respaldarla.

La diputada socialista no ha votado ni con sus compañeros del PSC, que han apoyado los textos, ni con los del PSOE, que los han rechazado. En ocasiones anteriores, la no participación en las votaciones sin motivo justificado ha sido motivo de sanción en aplicación del Reglamento del Grupo Socialista invocado por la dirección del partido, que tiene previsto multar a los diputados díscolos del PSC.

Chacón sí ha participado en el resto de votaciones que han tenido lugar en la sesión de este martes. El resto de los diputados del PSC en el Congreso han seguido la consigna marcada por su primer secretario, Pere Navarro, y han respaldado las propuestas de resolución de CiU e IU-ICV.

En la sesión de este martes también se ha sometido a votación una propuesta de resolución de ERC para que se permita a las comunidades y ayuntamientos convocar "libremente" referendos sobre los temas que deseen sin necesidad de autorización estatal previa, así como que este tipo de consultas sean vinculantes. En este caso, todo el Grupo Socialista, incluidos los 14 diputados del PSC han votado en contra.

Para el coordinador de los diputados y senadores del PSC, Francesc Vallès, con las resoluciones de CiU e ICV sus diputados han hecho "lo que debían por coherencia" con lo que han ido defendiendo en Cataluña, que es "una apuesta clara y firme sobre el derecho a decidir". Aunque ha reconocido que esta decisión conlleva un "cierto desajuste" con el PSOE, Vallès considera que se debe "circunscribir" a la votación de este martes y a la discrepancia pública que mantienen ambos partidos sobre el derecho a decidir.

"No hay una voluntad de polemizar con el PSOE, más bien al contrario: en un momento de dificultad como éste, pero histórico también, creo que debemos tener todos los canales de comunicación abiertos, lo importante es que sigan abiertas las negociaciones", ha subrayado.