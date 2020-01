Los 'comunes' piden a los independentistas que piensen en "el desbloqueo de la situación política" y no en nombres

La portavoz de los 'comunes', Elisenda Alamany, ha instado a que cualquier decisión se haga "pensando en el país y en el desbloqueo de la situación política y no pensando en un nombre determinado" y se ha mostrado así nuevamente contraria una posible investidura telemática de Carles Puigdemont.

En declaraciones a los medios antes del comienzo de la reunión de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú para evaluar la campaña y los resultados electorales del 21-D, Alamany ha recordado que una hipotética investidura telemática conllevaría la posterior "intervención" del Tribunal Constitucional. Este escenario "nos va a alejar de la prioridad, que es acabar con la suspensión del autogobierno", ha asegurado la diputada electa, que ha reiterado que facilitar una investidura de este tipo sería "una reinterpretación del reglamento muy creativa".

Ha pedido a JxCAT y ERC que "vehiculen una propuesta que pueda gobernar Cataluña desde Cataluña y no desde Bruselas" porque "no hay personas imprescindibles" sino que "por delante está el país, que merece un Govern que gobierne". "No podemos comenzar una legislatura de nuevo con excepcionalidad democrática", ha señalado, pues los catalanes "no merecen más legislaturas exprés ni excepcionales".

Sobre las negociaciones para la composición de la Mesa del Parlament, ha dicho que éstas "siguen abiertas", aunque ha considerado que la misma debería ser "lo más plural posible".

Alamany ha rechazado la decisión del Supremo de declarar la incapacidad de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez para participar en persona en las votaciones del Parlament, por lo que deberán delegar su voto en otros diputados, porque en su opinión "es de base democrática que los diputados electos puedan ejercer su cargo". Ha repetido que su formación no se plantea "ni por fantasía numérica ni por posicionamiento ideológico" investir a Arrimadas como presidenta de la Generalitat.