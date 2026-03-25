La jueza pide a Adif que "aclare y complemente" los motivos técnicos de la sustitución de un carril en el lugar del descarrilamiento de Adamuz

Nuevo giro en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz. Tan solo 24 horas después de la comparecencia del presidente de Adif en la Cámara Baja, la jueza ha pedido explicaciones directas al organismo en el marco de la investigación judicial sobre el accidente en el que murieron 46 personas y que dejó más de 120 heridos.

La titular del Juzgado de Instancia de Montoro ha requerido a Adif que explique con detalle por qué se sustituyó un carril en las inmediaciones del lugar del descarrilamiento. En concreto, la jueza ha dado un plazo de cinco días para que el gestor ferroviario "aclare y complemente" los motivos técnicos que llevaron al cambio de un carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2.

Dudas sobre la sustitución del carril

La magistrada no se limita a las explicaciones generales. Ha solicitado que se identifique a la empresa que suministró el carril defectuoso, al técnico que detectó el problema y a las personas dentro de Adif que participaron en la decisión de sustituirlo. También exige saber quién autorizó finalmente el cambio y qué técnicos intervinieron en todo el proceso.

Además, la jueza ha encargado a la Guardia Civil nuevas diligencias para investigar si ese supuesto defecto pudo afectar a más tramos de la vía, tanto en la línea 1 como en la 2, en varios kilómetros alrededor del lugar del accidente. Concretamente, pide "el esclarecimiento de la sustitución del carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 y si el supuesto defecto pudo hacerse extensivo a otros cupones de la vía 1 y vía 2 incluidos en los puntos kilométricos que van desde el 321,098 al 315,974". El objetivo es determinar si se trataba de un problema puntual o si existía un riesgo más amplio en la red.

La magistrada también ha pedido a Adif que acredite que el nuevo carril instalado cumple con todos los requisitos de calidad y trazabilidad. Y va más allá: quiere además que "aclare y complemente las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342".

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