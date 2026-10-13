Pedraz imputa al exjuez que intentó amedrentar a la magistrada Biedma y al abogado de Cinthia Rocho

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, ha imputado a José Luis Sáenz de Tejada, el magistrado que insultó a la juez Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez.

En un auto, Pedraz cita como investigado a Sáenz de Tejada por los delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Además, fija su declaración para el día 28 de octubre a las 10:30 horas. También cita el mismo día a Raúl Montaño, abogado de Cintia Rocho.

Horas antes de su imputación, Biedma lo había pedido. Según explicó la magistrada le tenía animadversión porque ella tuvo que sustituir a la juez que instruía una denuncia contra él por violencia machista, por la que acabó condenado.

"A palos aprende el burro"

La juez de Badajoz que sentó en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez pedía la declaración como imputado de Sáenz de Tejada y la citación como testigo de Cintia Rocho.

En este último caso, el instructor ha empezado citando a su letrado. La magistrada solicitaba una serie de diligencias que considera "esenciales para el esclarecimiento de los hechos objeto de esta causa", en la que está personada como acusación particular.

Biedma demandaba a Pedraz la declaración como investigado de Sáenz de Tejada porque era "nuclear" para esclarecer "su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal".

Además, recordaba que su actividad previa contra la instructora del caso de David Sánchez fue el motivo por el que Díez lo reclutó y que la gravedad de sus expresiones "exige su declaración inmediata como investigado".

Por otro lado, la jueza también pedía que se llamara como testigo a Cintia Rocho, la integrante del clan de Los Rochos con la que el exjuez contactó mediante perfiles falsos y con la que habló de usar la violencia contra la jueza. En esas conversaciones, según el atestado, Biedma era "un puto grano en el culo", y se recogen frases como "a palos aprende el burro" o que "había que eliminarla".