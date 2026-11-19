El próximo martes 24 de noviembre, Cintia Rocho, presunta integrante del clan de narcotráfico de los Rocho, está citada a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por el caso Leire. Sin embargo, antes de comparecer ante el juez Santiago Pedraz, ha solicitado protección policial por temer por su vida.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, pide medidas extraordinarias de seguridad para poder acudir a declarar sin riesgo. Rocho, conocida como la Celsa, asegura que lleva años sufriendo amenazas de muerte. Además, recuerda que su marido y su padre murieron tiroteados en 2024, poco después de recibir amenazas, según recoge la petición remitida al magistrado.

Escoltada y con abogado

La testigo solicita que se valore de forma urgente el riesgo al que se enfrenta y que se le asigne un dispositivo policial extraordinario. En concreto, pide ser escoltada hasta la Audiencia Nacional desde un punto que se determine de forma reservada, así como protección durante su llegada, acceso y salida del edificio.

También reclama permanecer en una "dependencia reservada y custodiada" hasta que sea llamada a declarar, para evitar su exposición pública. Tras la comparecencia, pide ser trasladada a un lugar seguro. Rocho justifica esta petición en que tanto el lugar como la hora de su declaración son públicos y conocidos a nivel nacional. Por ello, considera que necesita garantías de seguridad no solo dentro de la sede judicial, sino durante todo el desplazamiento.

Además, también pide poder declarar asistida por un abogado. Según el escrito, necesita asesoría jurídica ante el anuncio de un investigado de emprender acciones judiciales en su contra.

Menciona el tiroteo en Badajoz

La solicitud llega después de que este miércoles fuera asesinado a tiros un hombre de 69 años en Badajoz. Rocho señala este "homicidio" como un hecho que que lo comunica como motivo del incremento de su temor. No obstante, aclara que no afirma "una vinculación acreditada entre dicho homicidio y las amenazas que manifiesto sufrir, ni atribuir su autoría a ninguna de las personas investigadas en estas diligencias".

La Policía Nacional mantiene en Badajoz dispositivos especiales de vigilancia ante la escalada de violencia en la ciudad, con tiroteos e incendios de viviendas y vehículos vinculados supuestamente a ajustes de cuentas entre clanes rivales.

Cintia Rocho está llamada dentro de la investigación sobre el caso Leire, que examina presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al PSOE o al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Rocho sostiene que el exmagistrado José Luis Sáenz de Tejada contactó con ella y le trasladó que había que "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

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