La respuesta de Chávez sobre ETA: "A palabras necias, oídos sordos"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, ha asegurado este miércoles que el Gobierno exigirá a Venezuela una "respuesta definitiva" en el caso del entrenamiento que dos etarras habrían recibido en este país iberoamericano por parte de Arturo Cubillas, miembro de ETA y que trabaja actualmente para el Ejecutivo de Hugo Chávez.



En declaraciones a la prensa antes de iniciar una gira por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Irán, Siria, Libia y Portugal, Chávez ha acusado a los opositores venezolanos, con ayuda de la extrema derecha europea, de intentar vincularlo con el terrorismo y el narcotráfico.



"La derecha está empeñada en que el mundo crea que yo soy un terrorista o apoyo al terrorismo o que soy un narcotraficante para abrirme un juicio, pero yo tengo fe en Dios y en la verdad", expresó Chávez desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, según informa la Agencia Bolivariana de Noticias.



"Yo no sé cuántas causas ni a cuántas cortes me han llevado, ¡como veinte veces! Ellos (la derecha) se valen de cualquier cosa para intentar involucrarme", añadió.



Ante estas acusaciones, Chávez ha advertido que este empeño por desacreditarlo persitirá pero que fracasará. "A palabras necias, oídos sordos", ha apostillado.



No obstante, ha precisado que su Ejecutivo ya ha respondido al Gobierno español en relación a la investigación sobre Arturo Cubillas y ha destacado que su Gobierno (a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores) mantiene constante contacto con Madrid para colaborar con cualquier investigación que adelante la justicia española.