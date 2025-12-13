Galicia reivindica su marca más icónica: Rueda relanza Galicia Calidade en un acto que mira al futuro

En un acto celebrado este viernes en Santiago de Compostela, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, defendió la necesidad de actualizar un sello que, según dijo, "es la marca de una comunidad que avanza y apuesta por la excelencia".

La ceremonia, concebida como un escaparate de talento gallego, reunió a empresarios, deportistas, científicos, artistas y profesionales de distintos ámbitos. Todos ellos formaban parte de la nueva imagen de marca que la Xunta proyecta hacia dentro y hacia fuera: un mosaico de trayectorias que, según el Gobierno gallego, ejemplifican lo que hoy significa trabajar desde Galicia.

El acto estuvo impregnado por la música de Budiño y Vega, que interpretaron dos piezas —Contigo (3'28") y Santiago (3'39")— con las que el evento tomó un tono emocional antes de adentrarse en los discursos y los coloquios, de 20 minutos cada uno. Conversaciones que trasladaron cómo la marca gallega se materializa en sectores tan dispares como el naval, la biotecnología, la ingeniería o la industria cultural.

En la mesa participaron José Luis Manso Montero, de la empresa naval Gabadi —que colabora con el CERN—; Yanina Hallak, CEO de la startup UARX Space, dedicada al desarrollo de vehículos espaciales; Daniel Hermosillas, responsable de Rodiñas, especializada en construcción con prefabricados de hormigón; Patricia Hermida, presidenta de la Asociación Galega de Empresas Musicais, y la investigadora Yolanda Prezado, del CIMUS, referente del proyecto gallego de protonterapia.

Después, se proyectó un vídeo corporativo de tres minutos que repasaba hitos de la marca desde sus inicios, su expansión en los noventa y su actual proceso de reformulación estratégica.

Tras el vídeo, Alfonso Rueda subió al atril para su intervención central. El tono fue marcadamente reivindicativo: "Galicia Calidade define el modo de hacer las cosas en esta tierra", afirmó, insistiendo en que la marca "permitirá atraer nuevas inversiones y visitantes", además de reforzar la autoestima colectiva.

El presidente recordó que la marca nació hace tres décadas como empresa pública, pero que hoy se ha convertido "en un concepto con mucho futuro". Defendió que su revitalización no es solo una estrategia de imagen, sino un soporte para “certificar los mejores productos gallegos, mejorar la competitividad exterior y proyectar una imagen aún más fuerte en un horizonte marcado por el Xacobeo 2027”.

Rueda insistió en la idea de que Galicia Calidade “identifica el buen hacer en muchos campos". Recorrió así una lista de ejemplos: la gastronomía, los productos del mar y de la tierra, las empresas gallegas o el patrimonio cultural. Pero también hitos recientes, como que Galicia sea —subrayó— "la única autonomía con educación gratuita desde las escuelas infantiles hasta la universidad" o que vaya a ser "la primera en poner en marcha su propio Centro de Protonterapia para avanzar en la lucha contra el cáncer". El anuncio de una de las seis nuevas fábricas de inteligencia artificial que se instalarán en Europa completó el argumento de un territorio que quiere mostrarse competitivo en la economía del futuro.

El discurso enlazó con las palabras que el propio Rueda había pronunciado en Madrid semanas antes, durante la presentación de la nueva campaña turística Y si Calidade fuese un lugar. Allí defendió que, cuando un gallego dice "Galicia" en cualquier parte del mundo, muchas veces recibe como respuesta "calidade". "Lo que funciona debe mantenerse, recuperarse y reactualizarse", dijo entonces, reivindicando un eslogan que considera arraigado en la identidad colectiva. "Calidade es nuestra forma de vida; no queremos que nadie nos la cambie, pero sí queremos ofrecérsela a mucha más gente".

A sus 34 años, Galicia Calidade intenta ahora reformularse sin perder la esencia de uno de los lemas más persistentes del imaginario gallego.

