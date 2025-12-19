Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Guardiola cierra campaña sin Feijóo mientras que Sánchez arropa a Gallardo para las elecciones en Extremadura

Los sondeos vaticinan una victoria del Partido Popular peor, ¿podrá gobernar en solitario o tendrá que pactar con Vox?

Irene Rodríguez
48 horas para conocer los resultados de las elecciones autonómicas en Extremadura. ¿Conseguirá María Guardiola mayoría absoluta?, ¿tendrá que pactar con Vox?, en dos días tendremos las respuestas. Los sondeos apuntan a que el Partido Popular, por primera vez en cuatro décadas, ganará.

En el otro lado, en la bancada socialista el panorama es diferente al del resto de partidos. El candidato a la presidencia por el PSOE, Miguel Ángel Gallardo, tiene que acudir a los tribunales el próximo mes de mayo en el caso de presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Sin embargo, en la recta final de la campaña electoral todos hablan de lo mismo: el robo de 124 votos en la localidad pacense de Fuente de Cantos. Esto ha alimentado la sospecha del pucherazo y la manipulación, pero la investigación sigue abierta y todo apunta a delincuencia común y a que los ladrones se encontraron con los votos sin ser eso lo que buscaban.

La candidata del PP, María Guardiola, quiere la mayoría absoluta, y espera que la respuesta del pueblo extremeños sea buena: "Confío en que valoren el trabajo que hemos hecho". Además, se ha defendido de los ataques por el robo de votos: "Han robado votos en municipios de Extremadura. Esto es inadmisible. A mi me sorprende que me ataquen por esto. Yo lo que veo es mucho nerviosismo en esta campaña. Pocos valores, ética, juego muy sucio".

Poco apoyo presencial de Feijóo

La principal diferencia de la campaña de Guardia frente a las otras ha sido por la presencia de los líderes. Alberto Núñez Feijóo, ha tenido apariciones muy medidas: pegada de carteles y en una acto el sábado. En su cierre de campaña no ha querido que el gallego la acompañase. Desde el principio ha querido que la campaña sea únicamente extremeña, con el foco puesto en ella

Por su parte, Gallardo ha centrado sus ataques en la popular, de quien asegura que "se ha montado a lomos de una mentira que ni ella se lo cree". Y añade que "sigue en despreciar a la democracia". El extremeño quiere "ser a partir del lunes el alcalde de Extremadura", manifestaba. Pedro Sánchez, ha pedido el voto para Gallardo por un motivo específico: "Derrotar la opción de retroceso de Partido Popular y Vox".

¿Auge de Vox?

Auge o estancamiento, es la conclusión que puede sacar Vox en estas elecciones. A diferencia de Feijóo, Santiago Abascal sí ha estado presente en muchos actos. No obstante, este se ha sumado a la teoría conspirativa de fraude electoral: "Esto no empaña un ápice de nuestra desconfianza hacia un gobierno corrupto, que se ha convertido en un peligro para las mujeres en España".

Así mismo ha manifestado que "la soberbia insoportable de la señora Guardiola que nos ha condenado a estas elecciones por capricho personal".

También compite en estas elecciones Unidas Extremadura, que es la candidatura de Podemos, no de Sumar, ya que no se presenta. La candidata, Irene de Miguel, considera que las palabras de María Guardiola, a la que define de "cobarde", ponen de manifiesto su nerviosismo en esta recta final: "Está viendo que su órdago aquí va a sacar mayoría absoluta se diluye, pero no solo eso sino que igual pierde el gobierno".

