Las imágenes de la princesa Leonor pilotando por primera vez en solitario un avión del Ejercito del Aire

La princesa Leonor continúa avanzando en su instrucción militar dentro de las Fuerzas Armadas, cumpliendo el programa formativo establecido para los alumnos de la academia militar. Tras su paso por el Ejercito de Tierra y la Armada, Leonor se encuentra actualmente en la Academia General del Aire y del Espacio, donde recibe formación como piloto, sometida a la misma exigencia y evaluación que el resto de sus compañeros.

En este contexto, el aprendizaje de la Princesa ha alcanzado uno de los hitos más relevantes de la instrucción aérea, y es su primer vuelo en solitario. Se trata de una fase imprescindible en la formación de los pilotos, que certifica que el alumno ha adquirido los conocimientos necesarios para volar sin un instructor a bordo.

El vuelo de la Princesa Leonor

La Princesa Leonor tomó los mandos de un Pilatus PC-21 y despegó desde la base aérea de San Javier para realizar la denominada suelta, el momento en el que los pilotos vuelan solos por primera vez. Durante esta maniobra el alumno realiza un vuelo sin acompañamiento, motivo por el cual ningún otro avión puede volar a su lado.

Tras completar con el tiempo establecido en el aire, Leonor aterrizó con éxito en la base. A su llegada, fue recibida por sus compañeros y en su brazo izquierdo pudo verse el parche que acredita que ha completado su primer vuelo en solitario, se trata de un distintivo tradicional de la formación aeronáutica.

Las imágenes de este ejercicio fueron grabadas desde la torre de control, ya que durante la suelta no se permite la presencia de otras aeronaves junto al alumno. Este logro es el resultado de cuatro meses de formación intensiva, que han incluido sesiones de simulador y entrenamiento práctico con sus instructores.

