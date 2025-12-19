La Audiencia Provincial de Madrid avala que Peinado investigue a Begoña Gómez y su asesora por presunta malversación

El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid llamó a Begoña Gómez y Cristina Álvarez a declarar como investigadas por presunta malversación. Sin embargo, estas presentaron dos recursos que han sido desestimados por los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid.

Ahora, la esposa del presidente del Gobierno y su asesora, serán investigadas por el juez Juan Carlos Peinado. En el auto, recogido por Europa Press, señalan que ambas "parecen encajar en la figura delictiva de la malversación". Añaden que en la causa investigada "constan indicios" de que Álvarez haya cometido un "posible exceso en sus funciones".

Aunque exponen que "por el momento" no se puede "llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento en la causa". Aún así insisten en la actividad de Álvarez, que parece más al de "una amiga interesada en asuntos lucrativos" que en la labor propia de una asistentes.

El motivo por el que los magistrados para llegar a esta conclusión, es que dicha función "podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, durante los siete días de la semana", un horario "excesivo" que se asemeja más al de "una amiga" que al de "la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".

