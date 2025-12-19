La Junta Electoral abre un expediente a Sánchez y él descarta una crisis de Gobierno tras reunirse con Díaz

La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ignorar la obligación legal de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral al criticar al PP en su rueda de prensa oficial de balance celebrada en el Palacio de la Moncloa.

Sánchez fue denunciado por el PP al entender que en esa rueda de prensa del día 15 de diciembre, en plena campaña electoral en Extremadura, el presidente del Gobierno había utilizado una comparecencia institucional para la difusión de "mensajes políticos partidistas, incumpliendo los principios de objetividad, transparencia e igualdad entre los actores electorales que consagra la legislación electoral y la doctrina de la Junta Electoral Central".

El presidente acusó a "la derecha y la ultraderecha" de frenar avances sociales donde gobiernan, les achacó "campañas de acoso personal", "mentiras" y "fango" contra él, rechazó "lecciones" de PP y Vox en asuntos de igualdad y afirmó que no fueron contundentes ante los casos de acoso sexual.

Expediente en plena campaña electoral

La JEC ha admitido la denuncia del PP al considerar que "las manifestaciones denunciadas podrían entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la LOREG", que indica que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".

El organismo entiende que esa rueda de prensa se encuentra en el ámbito de aplicación del artículo 50.2 de la LOREG, debido a que Sánchez intervino como presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa y presentando el informe "Cumpliendo" sobre medidas llevadas a cabo en lo que va de año y de legislatura.

La JEC señala que las manifestaciones de Sánchez "podrían incurrir en la prohibición establecida en el referido precepto en la medida en que no se limitó a comunicar extremos relativos a la rendición de cuentas prevista para el acto convocado, sino que realizó también una serie de apreciaciones críticas de la actuación de los lideres destacados de otros partidos políticos, así como de la política seguida por las comunidades autónomas gobernadas por los partidos de la oposición".

Prohibición de medios públicos

Tras el argumento del Gobierno afirmando que se limita la libertad de expresión de Sánchez, la Junta Electoral sostiene que "puede ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, y realizar una crítica de la actuación de otros partidos políticos", pero lo que no se permite es hacerlo "prevaliéndose de la utilización de los medios públicos de los que dispone en razón de su cargo público".

Además, la JEC indica que ese artículo 50.2 de la LOREG pretende garantizar la igualdad entre las distintas opciones políticas exigiendo "un estricto deber de neutralidad política en actos institucionales como proyección específica del mandato de objetividad impuesto por el artículo 103.2 de la Constitución y recordado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo".

Reunión entre PSOE y Sumar

La reunión que el propio Sánchez ha reconocido con Yolanda Díaz no ha sido suficiente para cumplir con los objetivos a los que apuntaba la formación de Sumar.

Hoy, miembros de la dirección de los partidos de Sumar se han reunido con la secretaria de organización del PSOE. Este encuentro, además, se ha celebrado sin haber obtenido de ella demasiadas declaraciones.

Tras haber sido preguntado si considera una deslealtad por parte de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el hecho de exigir una crisis de Gobierno de manera unilateral, Sánchez ha respondido que "no, no lo considero". Sobre el encuentro que afirma haber llevado a cabo con Díaz, sólo ha expresado "ya me he reunido", sin ofrecer más información.

