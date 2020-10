Cataluña cierra bares y restaurantes durante 15 días por el coronavirus

Durísimo enfrentamiento en el Congreso de los Diputados. El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha pedido la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y le ha acusado de odiar a Madrid y a España. "Quiere volver a Cataluña como el ariete de la madrileñofobia. No es un ministro de sanidad, es un activista y una marioneta del presidente en Cataluña" le he dicho. Illa ha asegurado que no tiene un pulso con Madrid, tiene un pulso con el virus.