La Generalitat anuncia que las clases en las universidades dejarán de ser presenciales al menos 15 días para frenar la expansión del coronavirus

Cataluña ha registrado 2.360 nuevos contagios y trece muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, al tiempo que el índice de crecimiento potencial o riesgo de rebrote (EPG) sigue subiendo y se sitúa ya en 289,56, con un aumento de 14,67 puntos respecto al sábado.

Josep Maria Argimon, secretario salud pública de Cataluña se ha mostrado preocupado por la evolución del coronavirus en la Comunidad. "Estamos creciendo, incluso más de lo que pensábamos", ha manifestado en una entrevista para 'Rac 1'.

El secretario ha lamentado que si continúa expandiéndose el virus "tendremos que tomar más medidas". En este sentido ha apuntado que la Comunidad tiene el 18% de las camas UCI ocupadas y el 5% de las urgencias son de pacientes con síntomas Covid-19.

"Tenemos que mirar de aquí a 15 días para no tener problemas, es decir, que la atención a los Covid no afecte a los no Covid", ha explicado.

En este sentido ha anunciado que se comunicarán nuevas medidas que irán en dos líneas: Por un lado que quiere reducir movilidad, retomar los niveles de de teletrabajo de marzo durante 15 días. Por otro, van a pedir que en las universidades las clases dejen de ser presenciales al menos 15 días.

El secretario se ha mostrado preocupado por la situación de dos residencias de estudiantes en las que hay varios brotes controlados de coronavirus. Argimon ha explicado que están investigando que el origen de estos brotes no sean fiestas que se han descontrolado.

El total de fallecidos por la COVID-19 se sitúa este domingo en 13.483, de los que trece han sido reportados en las últimas 24 horas, frente a siete el viernes. Del total de víctimas, 8.197 han muerto en un centro hospitalario o sociosanitario, 4.192 en residencias de ancianos, 846 en un domicilio y 248 no han sido clasificables.