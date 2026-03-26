El caso de Noelia reabre el choque político por la eutanasia: "El fracaso del Estado y de todos como sociedad"

La situación de Noelia Castillo, una joven de 25 años con paraplejia irreversible y secuelas psicológicas tras un abuso, ha reactivado el debate político sobre la Ley de la Eutanasia en el Congreso de los Diputados. La proximidad de la aplicación del procedimiento, que va a tener lugar este jueves, ha provocado un intercambio de posiciones entre los distintos grupos parlamentarios.

El debate se produce después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara el último recurso presentado por el padre de la joven para frenar el proceso. Este contexto ha llevado a los partidos a posicionarse sobre una cuestión que ya generó controversia desde la aprobación de la norma en 2021 bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.

Defensa de la legalidad y la decisión personal

Los grupos que apoyaron la ley han reiterado su respaldo a su aplicación. Desde el PSOE, su portavoz Patxi López ha señalado que considera "correcto" que el procedimiento siga adelante porque responde a la voluntad de la paciente y "es absolutamente legal".

En la misma línea, desde Sumar, Alberto Ibáñez ha destacado la complejidad del caso, subrayando que "hay diecinueve médicos que han avalado esta decisión y deberíamos ser respetuosos". El posicionamiento coincide con el de otras formaciones como ERC, EH Bildu o BNG, que han insistido en la necesidad de respetar la decisión de la joven.

Gabriel Rufián ha resumido esta postura con un mensaje directo: "Todo respeto y todo lo que se diga está de más". Por su parte, Mertxe Aizpurúa ha recordado que la petición de Noelia se mantiene "desde hace años".

Críticas al sistema

En el lado contrario, el Partido Popular y Vox han mostrado rechazo y han cuestionado el papel de las instituciones. La portavoz del PP, Ester Muñoz, ha expresado su preocupación: "Es un drama. Cómo podemos fallar a alguien tan joven. Tenemos que reflexionar por qué le hemos fallado".

Elías Bendodo ha ido más allá al considerar que este caso representa el "fracaso del Estado y el fracaso de todos como sociedad". Desde Vox, Pepa Millán ha calificado la situación como "lamentable" y ha advertido: "Es una aberración y abre una vía peligrosa para que una dolencia psiquiátrica pueda ser motivo de un suicidio asistido, que es lo que va a ser esto".

El líder de la formación, Santiago Abascal, también ha reaccionado en redes sociales: "Estoy muy afectado por esta noticia. El Estado le quita a una hija a sus padres. Los Menas la violan. Y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror".

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