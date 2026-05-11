Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona
Elecciones Andalucía

Elecciones Andalucía

Este será el ganador de las Elecciones de Andalucía 2026 según Chatgpt

Hemos preguntado a la inteligencia artificial quién va a ser el ganador de las elecciones de Andalucía que se celebran este domingo.

Ganador de las elecciones seg&uacute;n Chat GPT

Ganador de las elecciones según Chat GPTImagen creada con Inteligencia Artificial

Publicidad

Beatriz García
Publicado:

¿Quién ganará las elecciones de Andalucía del 17 de mayo? Esta es la pregunta que hemos hecho a Chat GPT y, aunque la herramienta no se atreve a dar una respuesta definitiva, sí hace una estimación a quién será posiblemente el vencedor de estos comicios, basándose en las encuestas publicadas.

"A día de hoy no se puede saber con certeza quién será el ganador de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Sin embargo, las encuestas publicadas en las últimas semanas dibujan una tendencia bastante clara: el Partido Popular, liderado por Juanma Moreno, parte como favorito destacado y podría incluso acercarse o alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz", es la respuesta de la inteligencia artificial.

¿Qué dicen las encuestas?

Chat GPT se hace eco de los resultados de las encuestas. Indica que el Partido Popular parte como el principal favorito y se mantiene en cabeza con una ventaja considerable sobre el resto de formaciones. Algunas estimaciones incluso sitúan al PP cerca de la mayoría absoluta, lo que le permitiría gobernar en solitario sin necesidad de pactos. "Esta posición se explica, en parte, por la estabilidad de su actual gobierno y por una valoración relativamente positiva de su gestión entre una parte del electorado", explica Chat GPT.

En segundo lugar se situaría el PSOE, encabezado por María Jesús Montero, que mejoraría algunos registros respecto a etapas anteriores, pero que, según las encuestas, seguiría lejos de disputar la primera posición. La distancia entre ambos partidos continúa siendo significativa, lo que complica un posible cambio de gobierno si no se produce una movilización electoral muy distinta a la que anticipan los sondeos.

Por su parte, Vox experimentaría un ligero retroceso en intención de voto en comparación con elecciones anteriores, aunque seguiría siendo una fuerza relevante dentro del Parlamento andaluz. En el espacio de la izquierda, más allá del PSOE, la fragmentación entre distintas formaciones reduce sus opciones de competir con los dos grandes partidos.

"En cualquier caso, es importante subrayar que las encuestas no son predicciones definitivas, sino estimaciones basadas en la intención de voto en un momento concreto. La campaña electoral, los debates entre candidatos, posibles acontecimientos de última hora o el nivel de participación pueden modificar el resultado. Por ello, aunque a día de hoy el PP aparece como el candidato más probable a ganar las elecciones, habrá que esperar al recuento oficial tras la votación para conocer con certeza quién será finalmente el vencedor y cómo se configurará el futuro gobierno de Andalucía", indica la herramienta de inteligencia artificial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Germán y Jerónimo, los dos guardias veteranos del Servicio Marítimo muertos en la lucha contra el narcotráfico

Comienzan los actos de despedida de los guardias civiles muertos en una persecución al narco en aguas de Huelva

Publicidad

España

Ganador de las elecciones según Chat GPT

Este será el ganador de las Elecciones de Andalucía 2026 según Chatgpt

José Ballesta Germán, alcalde de Murcia

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, a los 67 años

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo

Canarias se enfrenta al Gobierno por el fondeo del crucero MV Hondius

Pedro Sánchez defiende la respuesta del Gobierno ante la crisis del hantavirus y apela a la unidad en Andalucía
ELECCIONES ANDALUCÍA

Pedro Sánchez defiende la respuesta del Gobierno ante la crisis del hantavirus y apela a la unidad en Andalucía

El candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
ELECCIONES ANDALUCÍA

Feijóo exige "responsabilidad al más alto nivel" por la muerte de los guardias civiles

La ministra de Sanidad, Mónica García (c); el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i) y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d),
HANTAVIRUS

Ángel Víctor Torres pide evitar alarmas por el hantavirus y agradece la solidaridad canaria: "Es un pueblo solidario"

El avión que traslada a los 14 pasajeros españoles del crucero Hondius ha despegado este domingo con destino a Madrid, donde pasarán la cuarentena en el hospital Gómez Ulla tras un operativo "sin precedentes".

Papeletas para el voto de las elecciones andaluzas
Andalucía

Quién puede votar en las elecciones de Andalucía 2026

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas el próximo 17 de mayo para redefinir el Parlamento andaluz.

Mónica García

Mónica García y el desembarco del MV Hondius en Tenerife por el hantavirus: "La idea es que fondee, pero todo depende del clima"

Huelva despide a los dos Guardia Civiles muertos persiguiendo una narcolancha

Sánchez, Moreno y asociaciones de guardias civiles lamentan la muerte de los dos agentes en Huelva

Feijóo reivindica en Ceuta una "Europa fuerte" y exige más protección para Guardia Civil y Policía

Feijóo reivindica en Ceuta una "Europa fuerte" y pide la dimisión de Marlaska tras la muerte de dos guardias civiles

Publicidad